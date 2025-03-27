Antalya'da aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı

Antalya'da aynı evde şubat ayında annesini, 16 Mart'ta babasını kaybeden 51 yaşındaki Bahadır Yılmaz, aynı dairede ölü olarak bulundu.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:48

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Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4526 Sokak'ta bulunan evinde tek başına yaşayan Bahadır Yılmaz'dan (51) yaklaşık 10 gündür haber alamayan komşularının haber vermesi üzerine eve gelen ev sahibi, kapıyı çalmasına ve telefonla aramasına rağmen cevap alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü, 112 Sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edildi.

İtfaiyenin merdiveninden 3. kat balkonuna çıkan görevliler, odanın ortasında Bahadır Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İkamete gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, Bahadır Yılmaz'ın elinde ve vücudunun üzerinde bulunan elektrik kablosu ile yanında elektrikli battaniye bulunduğu öğrenildi. Yılmaz'ın elektrikli battaniyeyi fişe takmak isterken elektrik çarpması sonucunda yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Bahadır Yılmaz'ın komşuları aynı daireden 2 ay içerisinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bahadır Yılmaz'ın 1 Şubat'ta annesi kaybettiği, 16 Mart tarihinde ise polis emeklisi olan babasının aynı evde ölü bulunduğu öğrenildi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Bahadır Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.