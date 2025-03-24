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Saraçhane'de polisi tehdit eden provokatör yakalandı! "Seni emekli olduğunda bulacağım" demişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.03.2025 21:19 Güncelleme: 24.03.2025 21:27
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Saraçhane’de polisi tehdit eden provokatör yakalandı! Seni emekli olduğunda bulacağım demişti

İstanbul Saraçhane'deki eylemlerde bir provokatör polisimize 'Seni emekli olduğunda bulacağım' demişti. Skandal olay sonrası harekete geçildi. Polisi tehdit ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan üniversite öğrencisi Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Saraçhane'deki provokasyonlarda polisi "Seni emekli olduğunda bulacağım" diyerek tehdit eden üniversite öğrencisi Kocaeli'de yakalandı.

SARAÇHANE'DE POLİSE TEHDİT: EMEKLİ OLDUĞUNDA BULACAĞIM SENİ!

POLİSE "SENİ BULACAĞIM" DİYEREK TEHDİT ETTİ

İstanbul Saraçhane'deki eylemlere katılan bir şahıs, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline bağırarak "Seni emekli olduğunda bulacağım. Seni ilk emekli maaşını almadan önce bulacağım" diyerek çektiği video ile tehdit etmişti.

KISKIVRAK YAKALANDI

Şahıs, vidoyu da X isimli sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesi harekete geçen polis ekipleri, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde olduğu belirlenen A.K. adlı üniversite öğrencisini "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yakalayarak gözaltına aldı.

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