Yaşam

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Amca ilk kez konuştu: Gerçek katil belli!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve yaklaşık 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin devam eden dava sürecinde yeni gelişme yaşandı. Narin'in ölümüne ilişkin şüpheli olarak önce gözaltına alınan sonrada müebbet hapis kararıyla yargılanan amca Salim Güran, mahkeme kararından sonra ilk kez konuştu. Zanlı, katilin kim olduğunun ortada olduğunu belirterek, "Ben sadece beraat etmek istemiyorum, aynı zamanda kanımızın yerde kalmamasını istiyorum" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Amca ilk kez konuştu: Gerçek katil belli!

Türkiye'nin yasa boğan olayda 8 yaşındaki Narin Güran'ın önce kayıp ilanı verilerek arandı. Kayboluşundan yaşlaşık 19 sün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin için başlatılan soruşturmada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a kasten öldürme suçundan müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre davaya ilişkin mahkeme kararından sonra ilk kez konuşan amca Salim Güran, "Yeğenimin gerçek faili ortadadır. Ben sadece beraat etmek istemiyorum, aynı zamanda kanımızın yerde kalmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: A HABER ARŞİVFOTOĞRAF: A HABER ARŞİV

3 SANIĞA MÜEBBET

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran, kuran kursundan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Yapılan aramalarda küçük kızın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

FOTOĞRAF: A HABER ARŞİVFOTOĞRAF: A HABER ARŞİV

AMCA GÜRAN İLK KEZ KONUŞTU

Erzurum Cezaevinde yatan Salim Güran, avukatı aracılığıyla davadan sonra ilk kez konuştu.

Güran'ın açıklamasını avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından paylaştı. Salim Güran paylaşımında, evinde ailesiyle oturduğunu belirterek, yeğeni Narin'in katlinden sorumlu tutulduğunun ve bu kara lekenin alınlarına sürdüğünü söyledi.

FOTOĞRAF: A HABER ARŞİVFOTOĞRAF: A HABER ARŞİV

"O RAPORU BİZE DAYATTILAR"

Avukatının evinde olduğunu her türlü veriyle ispatladığını savunan Salim Güran, şu ifadeleri kullandı:

"Cinayet saatinde hangi dakikada ne kadar yoğun internet kullandığımı duruşmada aktardı.

Aynı saatte yeğenimin tek faili olan ve 3 aydır konuşmadığımızı HTS kayıtlarıyla avukatımın gözler önüne serdiği Nevzat'ın hemen hemen hiç internete girmediğini duruşmada ayrıntılı olarak izah etti. Cinayet saatinde fatura ödediğimi kanıtlarıyla sundu. Yetmedi konum bilgilerimden haritalandırmanın olduğunu ve bunun ortaya çıkarılmasını istedi.

Ailemizi toptan mahkum etmek için dar baz raporu diye bir ucubeyi bize dayattılar. Baz raporu neresinden tutsak elimizde kaldı. Dereye gittiğimi söyleyenler, bazımı oraya atanlar bilmediler ki telefonumda ses kaydı ile köyde olduğumu kanıtlayacağız.

"PATİKAYA ÇIKMADIM"

Nevzat'ın evinin Ari'fe daha yakın olduğunu, bu nedenle kendi dayattıkları bazın Nevzat'ın aleyhine yorumlanamayacağını iddia eden ve 15.10'da patikayı çıkmadığını söyleyen Mahkeme benim evimin kardeşim Arif'e çok daha yakın olduğunu bilmiyor muydu?

Aynı baz raporunda Nevzat'ın Arif'in evinden 15.35'te çıktığını iddia etmişti değil mi? Peki iyileştirdiğimiz görüntülerle Nevzat'ın aracının 15.34'te 2 kilometre ötedeki yolda olmasını kim bana ne ile izah edecek? Baz raporu ile, yok ahıra gitmiş yok müştemilata gitmiş yok eve gelmiş tekrar gitmiş diye attıkları iftirayı telefonumdaki adımsayar ile çürüttük."

FOTOĞRAF: A HABER ARŞİVFOTOĞRAF: A HABER ARŞİV

"NARİN CANLIYKEN ARACINA BİNDİ"

Aracında Narin'e ait bulunan DNA örneklerine dikkat çeken Güran, şöyle dedi:

"Tutuklanmama sebep olan, kan bulunmuş kusmuk bulunmuş diye çığırtkanlığını yaptıkları DNA meselesini mahkeme huzurunda avukatımla çürüterek Narin'in canlıyken aracıma bildiğini kanıtladık. Zira benim aracım Nevzat'ın iddia ettiği gibi alt yola da gitmemişti.

Sahi mahkemede Narin'in hakkı Narin'in hakkı diye şov yapanlar neden PSA meselesi üzerinde hiç durmadılar? Neden bu konudaki taleplerimizi reddettiler?"

"NEVZAT BENDEN ÖNCE YAKALANSAYDI..."

Amca Salim Güran, yaptığı açıklamada şu ifadelere dikkat çekiyor:

"Gözaltındayken köydeki o günkü birçok şüpheli araç ve benim aracımın o günkü farklı saatlerdeki hareketliliği bana askeri üs kamerasından çok net bir şekilde gösterilmişken kameraların silindiğini iddia etmek apaçık bir kasıt değil midir? Örneğin öğleden önce mısır tarlası civarında alt yolda benim aracımı bana dara 2 kamerasından gösterdiler...

Ben şimdi Nevzat'ın aracının 19 gün sonra hem de başka kameradan tespit edildiğine nasıl inanayım? Nevzat benden önce tespit edilseydi benimle ilgili herhangi bir kurgusu olacak mıydı? Evde olduğum yönünde daha önce mahkemeye sunduğumuz bütün veriler yakında yeni bir rapor ile de tescillenmiş olacak. Yine de bizi mahkum etmeye ısrar edecekler mi?"

FOTOĞRAF: A HABER ARŞİVFOTOĞRAF: A HABER ARŞİV

"GERÇEK FAİL ORTADA!"

Amca Güran, kameraların iyileştirilmesine yönelik çabaların kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çaba ve çalışmaların itibarsızlaştırılmaya çalışılması bir yana dursun masumiyetimize yönelik iyi bir netice elde edileceğine olan inancım tamdır.

Başta avukatım olmak üzere bu konuda emeği bulunan ve herhangi bir beklentisi olmadan gayret gösterenlere minnettarım. Yeğenimin gerçek faili ortadadır.

Ben sadece beraat etmek istemiyorum, aynı zamanda kanımızın yerde kalmamasını istiyorum. Yeğenim bir vahşet sonucu öldürülmüştür. Adalet istiyoruz. Dosyanızdaki hukuksuzluklara aldırış etmeyenler, sesini çıkarmayanlar gün gelir aynı akıbete uğrarlar."

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