Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Amca ilk kez konuştu: Gerçek katil belli!

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"O RAPORU BİZE DAYATTILAR"

Avukatının evinde olduğunu her türlü veriyle ispatladığını savunan Salim Güran, şu ifadeleri kullandı:

"Cinayet saatinde hangi dakikada ne kadar yoğun internet kullandığımı duruşmada aktardı.

Aynı saatte yeğenimin tek faili olan ve 3 aydır konuşmadığımızı HTS kayıtlarıyla avukatımın gözler önüne serdiği Nevzat'ın hemen hemen hiç internete girmediğini duruşmada ayrıntılı olarak izah etti. Cinayet saatinde fatura ödediğimi kanıtlarıyla sundu. Yetmedi konum bilgilerimden haritalandırmanın olduğunu ve bunun ortaya çıkarılmasını istedi.

Ailemizi toptan mahkum etmek için dar baz raporu diye bir ucubeyi bize dayattılar. Baz raporu neresinden tutsak elimizde kaldı. Dereye gittiğimi söyleyenler, bazımı oraya atanlar bilmediler ki telefonumda ses kaydı ile köyde olduğumu kanıtlayacağız.

"PATİKAYA ÇIKMADIM"

Nevzat'ın evinin Ari'fe daha yakın olduğunu, bu nedenle kendi dayattıkları bazın Nevzat'ın aleyhine yorumlanamayacağını iddia eden ve 15.10'da patikayı çıkmadığını söyleyen Mahkeme benim evimin kardeşim Arif'e çok daha yakın olduğunu bilmiyor muydu?

Aynı baz raporunda Nevzat'ın Arif'in evinden 15.35'te çıktığını iddia etmişti değil mi? Peki iyileştirdiğimiz görüntülerle Nevzat'ın aracının 15.34'te 2 kilometre ötedeki yolda olmasını kim bana ne ile izah edecek? Baz raporu ile, yok ahıra gitmiş yok müştemilata gitmiş yok eve gelmiş tekrar gitmiş diye attıkları iftirayı telefonumdaki adımsayar ile çürüttük."