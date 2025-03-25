Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Amca ilk kez konuştu: Gerçek katil belli!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve yaklaşık 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin devam eden dava sürecinde yeni gelişme yaşandı. Narin'in ölümüne ilişkin şüpheli olarak önce gözaltına alınan sonrada müebbet hapis kararıyla yargılanan amca Salim Güran, mahkeme kararından sonra ilk kez konuştu. Zanlı, katilin kim olduğunun ortada olduğunu belirterek, "Ben sadece beraat etmek istemiyorum, aynı zamanda kanımızın yerde kalmamasını istiyorum" dedi.
Türkiye'nin yasa boğan olayda 8 yaşındaki Narin Güran'ın önce kayıp ilanı verilerek arandı. Kayboluşundan yaşlaşık 19 sün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin için başlatılan soruşturmada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a kasten öldürme suçundan müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre davaya ilişkin mahkeme kararından sonra ilk kez konuşan amca Salim Güran, "Yeğenimin gerçek faili ortadadır. Ben sadece beraat etmek istemiyorum, aynı zamanda kanımızın yerde kalmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
3 SANIĞA MÜEBBET
Diyarbakır'da 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran, kuran kursundan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Yapılan aramalarda küçük kızın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı.
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
AMCA GÜRAN İLK KEZ KONUŞTU
Erzurum Cezaevinde yatan Salim Güran, avukatı aracılığıyla davadan sonra ilk kez konuştu.
Güran'ın açıklamasını avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından paylaştı. Salim Güran paylaşımında, evinde ailesiyle oturduğunu belirterek, yeğeni Narin'in katlinden sorumlu tutulduğunun ve bu kara lekenin alınlarına sürdüğünü söyledi.