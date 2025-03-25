Adliyeye birlikte gitmişlerdi: Arkadaşını araçta ölü buldu!
Antalya'da Meltem Mahallesi Dumlupınar'da arkadaşı ile birlikte adliyeye giden Onur Özkan, düşünte aracın içinde Zekeriya Yalçın'ın ölüsünü buldu. Soruşturma başlatılan olayın öncesinde rahatsızlanan Yalçın'ın arkadaşından ayran istediği öğrenildi.
Antalya'da oto yıkama işiyle uğraşan Onur Özkan (33) ile arkadaşı Zekeriya Yalçın (47) beraber gittikleri adliye çıkışında kötü bir manzarayla karşılaştı. Araçta bekleyen Zekeriya Yalçın'ın araçta cansız bedenini bulan Özkan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Meltem Mahallesi Dumlupınar Yan Yol üzerinde meydana geldi. Oto yıkamacı dükkanında arkadaşını ziyarete gelen Zekeriya Yalçın, dükkan sahibi Onur Özkan'ı da yanına alarak, 07 K 6782 plakalı hafif ticari aracıyla Meltem Mahallesi'ne geldi. Denetimli serbestliği olan Özkan, burada Yalçın'ı bırakarak adliyeye görüşmeye gitti.
OLAY ÖNCESİ RAHATSIZLANMIŞ
1 saat sonra adliyedeki işlerini bitirip, arkadaşının yanına geri gelen Özkan, Yalçın'ın araçta cansız bedeniyle karşılaştı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Yalçın'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Diğer yandan olayın öncesinde rahatsızlanan Yalçın'ın arkadaşından ayran istediği öğrenildi.