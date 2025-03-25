Adliyeye birlikte gitmişlerdi: Arkadaşını araçta ölü buldu!

Giriş Tarihi: 25.03.2025 20:51

Antalya'da oto yıkama işiyle uğraşan Onur Özkan (33) ile arkadaşı Zekeriya Yalçın (47) beraber gittikleri adliye çıkışında kötü bir manzarayla karşılaştı. Araçta bekleyen Zekeriya Yalçın'ın araçta cansız bedenini bulan Özkan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Meltem Mahallesi Dumlupınar Yan Yol üzerinde meydana geldi. Oto yıkamacı dükkanında arkadaşını ziyarete gelen Zekeriya Yalçın, dükkan sahibi Onur Özkan'ı da yanına alarak, 07 K 6782 plakalı hafif ticari aracıyla Meltem Mahallesi'ne geldi. Denetimli serbestliği olan Özkan, burada Yalçın'ı bırakarak adliyeye görüşmeye gitti.