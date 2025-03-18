Narin Güran cinayeti çözülecek mi? O görüntüler ABD'de inceleniyor

Giriş Tarihi: 18.03.2025 15:13

Cinayetle ilgili yeni deliller, ABD’deki uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. (DHA)

NARİN CİNAYETİNDE TARTIŞMALAR BİTMEDİ

Diyarbakır'daki soruşturma ve yargılamalarda Narin'in katili ve cinayet sebebi tam olarak ortaya çıkmayınca olayla ilgili tartışmalar da hiç bitmedi. Güran ailesinin avukatları, açıklamalarında Nevzat'ı suçlarken, Nevzat'ın avukatları da müvekkillerinin katil olmadığını savundu. Dosyada önemli delil olarak görülen Dara askeri bölgeye ait kameralar Türkiye'de özel bir şirkete çözümü yapıldı ve hazırlanan rapor dosyaya konuldu.

GÖRÜNTÜLER ABD'DE İNCELENECEK

Ancak, Güran ailesi söz konusu Dara görüntülerinin yurt dışında incelenmesi için harekete geçti. Görüntülerin incelenmesi Amerika'da sürüyor. Bayramdan sonra tamamlanacağı ifade edilen görüntülerle ilgili avukatlardan da açıklamalar yapıldı.

"NARİN'İN SON ANLARINA ŞAHİT OLACAĞIZ"

Dara kamera kayıtlarına dikkat çeken Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medyadan şu paylaşımlarda bulundu: "Bulduk seni Narin kızım! Maalesef son anlarına adım adım şahit olacağız. Çok yakında şu ana kadarki en iyi iyileştirilmiş görüntüyü buradan kamuoyu ile paylaşacağız. Nevzat Bahtiyar acaba çocuğu ahırına mı götürdü yoksa evine mi götürdü? ikinci seçenek doğru ise ve biz bunu kanıtlarsak neler olacağını düşünebiliyor musunuz? Kaldı ki ilk ifadelerinde de çocuğu evine götürdüğünü söylemişti! Narin'i patikanın ortasında katletti, belki de canlı olarak eve götürürdü! Gazal Bahtiyar, Ferhat Bahtiyar, Fadile Bahtiyar ve diğerleri. Azıcık daha bekleyip görelim."