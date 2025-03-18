Narin Güran cinayeti çözülecek mi? O görüntüler ABD'de inceleniyor
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada, yargılanan dört sanığa ceza verildi. Mahkemede cinayetin tam olarak nasıl gerçekleştiği belirlenemediğinden, tartışmalar devam ediyor. Dara askeri bölgesine ait kamera görüntülerinin analizinin ABD’de sürdüğü ve bayramdan sonra tamamlanacağı belirtilirken sanıklardan Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya paylaşımında görüntülerin Narin’in son anlarını göstereceğini belirterek, "Bulduk seni Narin! Çok yakında en net görüntüyü paylaşacağız" dedi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında, yargılanan 4 sanığa ceza verildi.
ÖLDÜRENLERE MÜEBBET HAPİS
21 Ağustos 2024'de kaybolduktan sonra cansız bedeni, evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde, anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezana çarptırıldı.
Narin'i dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise, 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 28 Aralık'taki kararın ardından gerekçeli karar ve dosya geçtiğimiz ay Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.
NARİN CİNAYETİNDE TARTIŞMALAR BİTMEDİ
Diyarbakır'daki soruşturma ve yargılamalarda Narin'in katili ve cinayet sebebi tam olarak ortaya çıkmayınca olayla ilgili tartışmalar da hiç bitmedi. Güran ailesinin avukatları, açıklamalarında Nevzat'ı suçlarken, Nevzat'ın avukatları da müvekkillerinin katil olmadığını savundu. Dosyada önemli delil olarak görülen Dara askeri bölgeye ait kameralar Türkiye'de özel bir şirkete çözümü yapıldı ve hazırlanan rapor dosyaya konuldu.
GÖRÜNTÜLER ABD'DE İNCELENECEK
Ancak, Güran ailesi söz konusu Dara görüntülerinin yurt dışında incelenmesi için harekete geçti. Görüntülerin incelenmesi Amerika'da sürüyor. Bayramdan sonra tamamlanacağı ifade edilen görüntülerle ilgili avukatlardan da açıklamalar yapıldı.
"NARİN'İN SON ANLARINA ŞAHİT OLACAĞIZ"
Dara kamera kayıtlarına dikkat çeken Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medyadan şu paylaşımlarda bulundu: "Bulduk seni Narin kızım! Maalesef son anlarına adım adım şahit olacağız. Çok yakında şu ana kadarki en iyi iyileştirilmiş görüntüyü buradan kamuoyu ile paylaşacağız. Nevzat Bahtiyar acaba çocuğu ahırına mı götürdü yoksa evine mi götürdü? ikinci seçenek doğru ise ve biz bunu kanıtlarsak neler olacağını düşünebiliyor musunuz? Kaldı ki ilk ifadelerinde de çocuğu evine götürdüğünü söylemişti! Narin'i patikanın ortasında katletti, belki de canlı olarak eve götürürdü! Gazal Bahtiyar, Ferhat Bahtiyar, Fadile Bahtiyar ve diğerleri. Azıcık daha bekleyip görelim."