Narin Güran davasında çarpıcı gelişme: Mahkemeden yeni karar!
Diyarbakır’da 8 yaşında kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı. Narin’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 6’sı tutuklu toplam 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkındaki dava dosyalarının birleştirilmesine karar verildi. İşte Türkiye’yi yasa boğan olayın dava sürecine dair detaylar…
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 15 sanık hakkında açılan davaları bileştirme kararı alındı.
Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edildi.
DAVALAR BİRLEŞTİRİLİYOR
Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, tensip zaptında dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi yönündeki talebi değerlendirildi.
Talebi değerlendiren 17. Asliye Ceza Mahkemesinin kararında şu ifadelere yer verdi:
14 NİSAN'DA BAŞLANACAK!
"Yapılan incelemede, mahkemenize ait 2025/84 esas sayılı dosya ile mahkememizin 2025/112 esas sayılı dosyası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından birleştirmeye muvafakat verilmiştir."
12 sanık ile 3 çocuğun "suçluyu kayırma" suçundan yargılanmasına 14 Nisan'da başlanılacak.
TUTUKLULUK HALLERİNİN...
Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.
BAHTİYAR İÇİN TAHLİYE TALEBİ
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ceza alan sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, müvekkili Nevzat Bahtiyar'ın 'Tensiple Tahliyesi'ne karar verilmesini talep etti.
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