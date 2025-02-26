Narin Güran cinayetinde kilit isimden flaş açıklamalar: Yüksel Narin'i Enes'e kurban etmez
Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Hediye Güran katıldığı canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Yüksel Güran'ın çocuklarına çok düşkün olduğunu belirten Hediye Güran, "Çocukları için canını verecek bir annedir. Enes'i de koruyacağına inanmıyorum. Narin'i Enes'e kurban etmez." dedi.
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Narin Güran (8) cinayetine ilişkin 3 çocuk hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame, 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. İlk duruşma 20 Mart'ta görülecek.
HEDİYE GÜRAN CANLI YAYINDA KONUŞTU
Narin Güran soruşturmasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Hediye Güran, bir televizyon programında katıldığı canlı yayında ilk kez konuştu.
Narin'i o şekilde torbaya koyup gömen Nevzat'ın katil olduğunu iddia eden Hediye Güran, cezaevinde Yüksel Güran ile her gün bir saatlik havalandırma sırasında görüştüklerini de söyledi. Yüksel'in ağıtlarının tüm cezaevini inlettiğini de söyleyen Hediye Güran, Yüksel ile koğuşlarının altlı üstlü olduğunu ve sürekli sohbet ettiklerine de dikkat çekti.
Her görüşmelerinin ve konuşmalarının tek konusunun Narin olduğunun altını çizen Hediye Güran, "Yüksel ile biz kardeş gibiyiz. O da kızının katilleri kim bunun açığa çıkmasını istiyor. Bana 'hep kızımın katili bulunsun, ben burada gerekirse bir ömür yatarım' diyordu." dedi.
"NARİN'İ ENES'E KURBAN ETMEZ"
Yüksel Güran'ın çocuklarına çok düşkün olduğunu belirten Hediye Güran, "Çocukları için canını verecek bir annedir. Enes'i de koruyacağına inanmıyorum. Narin'i Enes'e kurban etmez. Çünkü öyle biri değildir. Ben bilsem Yüksel bişey biliyor bunu Narin için anlatırdım" dedi.