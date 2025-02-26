Narin Güran cinayetinde kilit isimden flaş açıklamalar: Yüksel Narin'i Enes'e kurban etmez

Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:04

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HEDİYE GÜRAN CANLI YAYINDA KONUŞTU

Narin Güran soruşturmasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Hediye Güran, bir televizyon programında katıldığı canlı yayında ilk kez konuştu.

Narin'i o şekilde torbaya koyup gömen Nevzat'ın katil olduğunu iddia eden Hediye Güran, cezaevinde Yüksel Güran ile her gün bir saatlik havalandırma sırasında görüştüklerini de söyledi. Yüksel'in ağıtlarının tüm cezaevini inlettiğini de söyleyen Hediye Güran, Yüksel ile koğuşlarının altlı üstlü olduğunu ve sürekli sohbet ettiklerine de dikkat çekti.

Her görüşmelerinin ve konuşmalarının tek konusunun Narin olduğunun altını çizen Hediye Güran, "Yüksel ile biz kardeş gibiyiz. O da kızının katilleri kim bunun açığa çıkmasını istiyor. Bana 'hep kızımın katili bulunsun, ben burada gerekirse bir ömür yatarım' diyordu." dedi.