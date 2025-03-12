Kağıthane'de feci kaza! 17 yaşındaki genç kamyon altında can verdi
Kağıthane'de sokakta motosikletiyle ilerlediği sırada yanından geçen kamyonun altında kalan 17 yaşındaki Mustafa Karaboğa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karaboğa'nın ölümüne neden olan kamyon şoförü Ayhan B. ekipler tarafından gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kağıthanede 8 Mart günü saat 20.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde motosikletiyle ilerleyen Mustafa Karaboğa (17), kamyonetle park halindeki otomobilin arasından geçtiği sırada Ayhan B'nin kullandığı kamyonun altına girdi. Karaboğa, kontrolünü kaybederek kamyonun altında ezilmesi üzerine ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Karaboğa tüm müdahalelere hayatını kaybetti.
"KASİSTEN GEÇTİĞİMİ SANDIM"
Kamyon şoförü Ayhan B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından verdiği ifadesinde "Sokakta giderken kamyonet bir anda sallandı, kasisten geçtiğimi sandım. Motosikletlinin aracın altında kaldığını fark etmedim" dedi.
SERBEST BIRAKILDI
İfadenin ardından Ayhan B. "Taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edilirken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Mustafa Karaboğa ise "Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek" maddesinden asli kusurlu bulundu.