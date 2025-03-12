Kağıthane'de feci kaza! 17 yaşındaki genç kamyon altında can verdi

Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:49

17 yaşındaki genç hayatını kaybederken, yaşanan kazada asli kusurlu bulundu. (DHA)

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Karaboğa tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

"KASİSTEN GEÇTİĞİMİ SANDIM"

Kamyon şoförü Ayhan B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından verdiği ifadesinde "Sokakta giderken kamyonet bir anda sallandı, kasisten geçtiğimi sandım. Motosikletlinin aracın altında kaldığını fark etmedim" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

İfadenin ardından Ayhan B. "Taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edilirken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Mustafa Karaboğa ise "Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek" maddesinden asli kusurlu bulundu.