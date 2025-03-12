89 yaşındaki adamdan büyü katliamı!

Uşak’taki köyde karanlık cinayetler aydınlandı (AA)

GÖRGÜ TANIKLARI: HUSUMET YOKTU

Görgü tanıkları, komşular arasında herhangi bir husumet ya da kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini söyledi.