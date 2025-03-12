89 yaşındaki adamdan büyü katliamı!
Uşak'ta 89 yaşındaki Mehmet I. iki komşusunu av tüfeğiyle öldürüp bir kişiyi ağır yaraladı. Yaşlı adam tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cinayet sebebi de ortaya çıktı.
Olay 10 Mart tarihinde Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I. evinin önündeki park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti.
Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi (61) silahla vurdu.
İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Fatma Y. ve Sait G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.