Yaşam

89 yaşındaki adamdan büyü katliamı!

Uşak'ta 89 yaşındaki Mehmet I. iki komşusunu av tüfeğiyle öldürüp bir kişiyi ağır yaraladı. Yaşlı adam tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cinayet sebebi de ortaya çıktı.

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89 yaşındaki adamdan büyü katliamı!

Olay 10 Mart tarihinde Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I. evinin önündeki park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti.

Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi (61) silahla vurdu.

Uşak’taki köyde karanlık cinayetler aydınlandı (AA)Uşak’taki köyde karanlık cinayetler aydınlandı (AA)

İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Fatma Y. ve Sait G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Uşak’taki köyde karanlık cinayetler aydınlandı (AA)Uşak’taki köyde karanlık cinayetler aydınlandı (AA)

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Uşak’taki köyde karanlık cinayetler aydınlandı (AA)Uşak’taki köyde karanlık cinayetler aydınlandı (AA)

GÖRGÜ TANIKLARI: HUSUMET YOKTU

Görgü tanıkları, komşular arasında herhangi bir husumet ya da kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini söyledi.

Uşak’taki köyde karanlık cinayetler aydınlandı (AA)Uşak’taki köyde karanlık cinayetler aydınlandı (AA)

İFADE VERİRKEN FENALAŞTI

Gözaltına alınan Mehmet I, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı.

Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Uşak’taki köyde karanlık cinayetler aydınlandı (AA)Uşak’taki köyde karanlık cinayetler aydınlandı (AA)

TABURCU OLDU, TUTUKLANDI

Hastaneden taburcu edilmesinin ardından tekrar adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VAHŞETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlının ifadesinde, köydeki komşularının kendisine büyü yaptırdığını, bu yüzden kimsenin artık kendisine saygı duymadığını söylediği öğrenildi.