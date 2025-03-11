Belgrad Ormanı'nda gizemli yoga! Palyaço ve hayvan kostümüyle kahkahalar attılar...
36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü İstanbul'da Belgrad Ormanı’na gittikten sonra günlerce kayıp olarak arandı. 4 gün sonra sağ bulunması umutları yeşertse de, hastaneye kaldırıldıktan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Gürel'in kaybolduğu Belgrad Ormanı, olay sonrası dikkatleri üzerine çekerken, 2023'te burada düzenlenen bir etkinliğin görüntüleri tekrar gündeme geldi. "Kahkaha yogası" adı verilen etkinlikte, çeşitli kostümler giymiş insanların çember halinde toplanıp ritmik sesler çıkararak kahkahalar attığı görüldü.
Türkiye 36 yaşında yaşamını yitiren peyzaj mimarı Ece Gürel'i konuşmaya devam ediyor. İstanbul'da 2 Mart Pazar günü evinden Belgrad Ormanı'na giden kadından günlerce haber alınamadı.
ARKASINDA MOBBING MI VAR?
4 gün sonra sağ bulunduğunda herkes derin bir nefes aldı ancak acı haber hastaneye kaldırılmasından 2 gün sonra geldi. Bu arada kendisinin ilgi alanları tartışılmaya başladı. Bir yandan da iş yerinde mobbing'e uğradığı iddiası ayyuka çıktı.
2 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Belgrad Ormanı, Ece Gürel'in günlerce kaybolduğu yer olması dolayısıyla gündemdeki yerini koruyor. Bu sırada 2023'te ormanda çekilen bir etkinliğin görüntüleri gündeme geldi.
KAHKAHA YOGASI...
Görüntülerde "kahkaha yogası" etkinliğinde buluşan bir grup insanın palyaço, cadı, hayvan gibi çeşit çeşit kostümler giydiği görüldü. Çember şeklinde toplanan farklı yaş gruplarından insanların alkışlar eşliğinde ahenkli sesler çıkarttığı, ayrıca bolca kahkaha attığı duyuldu.