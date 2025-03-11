Belgrad Ormanı'nda gizemli yoga! Palyaço ve hayvan kostümüyle kahkahalar attılar...

Giriş Tarihi: 11.03.2025 15:06

Türkiye 36 yaşında yaşamını yitiren peyzaj mimarı Ece Gürel'i konuşmaya devam ediyor. İstanbul'da 2 Mart Pazar günü evinden Belgrad Ormanı'na giden kadından günlerce haber alınamadı.

ARKASINDA MOBBING MI VAR?

4 gün sonra sağ bulunduğunda herkes derin bir nefes aldı ancak acı haber hastaneye kaldırılmasından 2 gün sonra geldi. Bu arada kendisinin ilgi alanları tartışılmaya başladı. Bir yandan da iş yerinde mobbing'e uğradığı iddiası ayyuka çıktı.