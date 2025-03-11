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Belgrad Ormanı’nda gizemli yoga

Belgrad Ormanı'nda gizemli yoga

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 16:09
Güncelleme:11.03.2025 16:11
36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü İstanbul'da Belgrad Ormanı’na gittikten sonra günlerce kayıp olarak arandı. 4 gün sonra sağ bulunması umutları yeşertse de, hastaneye kaldırıldıktan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Gürel'in kaybolduğu Belgrad Ormanı, olay sonrası dikkatleri üzerine çekerken, 2023'te burada düzenlenen bir etkinliğin görüntüleri tekrar gündeme geldi. "Kahkaha yogası" adı verilen etkinlikte, çeşitli kostümler giymiş insanların çember halinde toplanıp ritmik sesler çıkararak kahkahalar attığı görüldü.
Belgrad Ormanı’nda gizemli yoga
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Belgrad Ormanı’nda gizemli yoga
Belgrad Ormanı'nda gizemli yoga
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