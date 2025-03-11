Yaşam

Adıyaman'da kum yüklü kamyon 2 TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Adıyaman'da virajı alamayan kum yüklü kamyon, park halindeki 2 TIR'a çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adıyaman'da kum yüklü kamyon 2 TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek rampasında meydana geldi.

Adıyaman'da kum yüklü kamyon park halindeki tırlara çarptı | Fotoğraf: AAAdıyaman'da kum yüklü kamyon park halindeki tırlara çarptı | Fotoğraf: AA

G.B. idaresindeki 02 AFK 377 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, virajda kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki bariyerlere sonra da akaryakıt istasyon alanındaki oto bakım bölümünde park halindeki 2 tıra çarpıp, tarlaya devrildi. Feci kaza esnasında tırlardan birisini yıkayan Cihan Özkan (38) hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ise ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da kum yüklü kamyon park halindeki tırlara çarptı | Fotoğraf: AAAdıyaman'da kum yüklü kamyon park halindeki tırlara çarptı | Fotoğraf: AA

Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak önce bariyere ardından park halindeki tırlara çarpma anları yer aldı.

Görgü tanıkları da Börgenek rampasındaki virajda sürekli kazaların olduğunu belirterek daha fazla kaza olmasının önüne geçilmesini istedi.

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