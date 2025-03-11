Adıyaman'da kum yüklü kamyon 2 TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:33

Adıyaman'da kum yüklü kamyon park halindeki tırlara çarptı | Fotoğraf: AA

G.B. idaresindeki 02 AFK 377 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, virajda kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki bariyerlere sonra da akaryakıt istasyon alanındaki oto bakım bölümünde park halindeki 2 tıra çarpıp, tarlaya devrildi. Feci kaza esnasında tırlardan birisini yıkayan Cihan Özkan (38) hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ise ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.