İETT güne yangınlarla başladı! Biri yola çıkamadı diğeri yolda kaldı

Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:04

Son dönemde bakımsızlıktan yanan ve yolda kalan İETT araçlarına bugün 2'si daha eklendi. Sabahın erken saatlerinde Büyükçekmece'de park halinde bulunan bir İETT otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ardından saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan'da sefer yapan bir başka İETT otobüsünün de motor bölümünden dumanlar yükseldi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Murat Çeşme Mahallesi Hünkartepe Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında park halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsün büyük bölümünü kapladı. Durumu fark eden şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.