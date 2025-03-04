İETT güne yangınlarla başladı! Biri yola çıkamadı diğeri yolda kaldı
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde Büyükçekmece ve Eyüpsultan'da 2 farklı İETT otobüsünde yangın çıktı. Büyükçekmece'de park halinde bulunan bir İETT otobüsü alev alev yandı. Motor kısmında başlayan yangın tüm aracı sararken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Ardından Eyüpsultan'da seyir halindeki bir İETT otobüsünün de motor kısmından dumanlar yükseldi. Yolda kalan aracı itfaiye ekipleri söndürdü.
Son dönemde bakımsızlıktan yanan ve yolda kalan İETT araçlarına bugün 2'si daha eklendi. Sabahın erken saatlerinde Büyükçekmece'de park halinde bulunan bir İETT otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ardından saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan'da sefer yapan bir başka İETT otobüsünün de motor bölümünden dumanlar yükseldi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Murat Çeşme Mahallesi Hünkartepe Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında park halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsün büyük bölümünü kapladı. Durumu fark eden şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İçinde yolcu olmadığı öğrenilen İETT otobüsü yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, otobüsün yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
MOTOR BÖLÜMÜNDEN DUMANLAR ÇIKTI İETT YOLDA KALDI
Eyüpsultan'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanların havaya yükseldiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Yangın, saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde seyir halinde olan 34 KP 0386 plakalı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor kısmında çıkan yangın kısa sürede otobüsü sardı. Otobüste çıkan yangında dumanlar havaya yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Şans eseri otobüsün içinde yolcu olmadığı öğrenildi. Yangında, ölü veya yaralı olmazken, otobüste maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.