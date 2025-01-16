Haberler Tıkla Haberleri İstanbul'da İETT otobüsünde patlama! Alev topuna döndü

İstanbul'da İETT otobüsünde patlama! Alev topuna döndü

Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüs bir anda alev alınca yolcular korku dolu anlar yaşadı. Otobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Tahliye edilen yolcular yara almadan kurtulurken otobüsün alev topuna döndüğü o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2025 21:40 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 22:03
ABONE OL
İSTANBUL’DA İETT OTOBÜSÜNDE PATLAMA!

İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Tahliye edilen yolcular yara almadan kurtulurken yangının ardından demir yığınına dönen otobüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 18.45 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolunda seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

YOLCULAR APAR TOPAR TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark eden şoförün otobüsü yolun sağında durdurmasıyla yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken büyüyen alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.

OTOBÜSTE PATLAMALAR!

Tahliye edilen yolcular panikle uzaklaşırken alev alev yanan otobüste patlamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında demir yığınına dönen otobüs kullanılmaz hale geldi. Çevredekiler o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederken polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA