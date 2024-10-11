İETT bakım ve onarım ihalesi yine CHP’li Karabat’ın şirketinde

İstanbul'da vatandaşların en büyük sorunlarından biri olan ulaşım, şehirde yaşanan metro, metrobüs ve otobüs arızaları ile daha da çekilmez hale geliyor. Özellikle metrobüs ve İETT otobüslerinin bakımsızlık nedeniyle sorun yaşadığı iddiaları her geçen gün artarken, İBB İETT otobüslerinin bakım ve onarımı için 1 Eylül'de yeni bir ihaleye çıktı. 1 Ekim ile 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olan ihale 19 Eylül'de yapıldı. İhaleyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. yaklaşık 500 milyon liralık bedelle kazandı.

PAZARLIK USULÜ İHALE

Sabah'ın haberine göre ihalenin pazarlık usulü, beklenmedik ani gelişen olayları içeren 21B maddesine göre gerçekleştirildiği öğrenilirken, "adrese teslim ihale mi?" soruları yeniden gündeme geldi.

Geçmişte de İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini yine Özgür Karabat'ın içinde bulunduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. kazanmıştı.

Özgür Karabat'ın şirketinin kazandığı ihale (A HABER ARŞİV)



5 YILDA 823 BİNDEN FAZLA SEFER İPTALİ

İBB Meclisi 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporu, İETT'nin son 5 yılda 823 bin 915 seferi arıza nedeniyle yapamadığını ortaya koymuştu. Rapora göre 2019 yılında 140 bin 874, 2020 yılında 133 bin 381, 2021 yılında 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549, 2023 yılında ise 144 bin 209 adet arıza kayıt altına alındı.

Raporda dikkat çeken bir diğer detay da 5 yıllık süreçte toplam 264 otobüsün hurdaya ayrılması oldu.

5 YILDA 4 MİLYAR 178 MİLYONLUK İHALE

2019-2023 yılları arasını kapsayan dönemde, 4 milyar TL'yi aşkın tutarlı İETT'nin bakım ve onarım ihalesi CHP İstanbul Milletvekili ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verilmişti.

Mülkiye Müfettişleri ve MASAK uzmanları tarafından yapılan incelemede 2019-2021 yılları arasında yapılan ihalelerin yüzde 30'unun pazarlık yoluyla verildiği tespit edilmişti.