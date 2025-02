Çam ve Sakura Hastanesi'nin girişinde İETT yangını | Alevlerin nedeni bakımsızlık mı?

Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:54

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.



Bahçeşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün durumu fark etmesi üzerine yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

Ajans programında Can Okanar'ın yayınına bağlanan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, yangınla ilgili şu bilgileri verdi:

İETT otobüsü alev alev yandı. Olayda yaralanan ya da can kaybı yok. Araçta yangın çıkmasıyla birlikte yolcular tahliye edildi. Altgeçit kısmında otobüsten önce dumanlar yükseldi ardından alevler her yeri sardı.



Otobüsün arka kısmı çok yoğun bir şekilde yandı ve adeta küle döndü. Yangının çıkış nedeni tam olarak bilinmiyor ancak motor kısmından olduğu tahmin ediliyor. Otobüsten çıkan siyah dumanlar çok uzak noktalardan bile göründü.