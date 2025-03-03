Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmüştü! İtalyan şefin oğlu Minguzzi'nin katilleri için istenen ceza belli oldu

Giriş Tarihi: 03.03.2025 19:05

Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan iki çocuk şüpheli hakkında 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Minguzzi'nin arkadaşlarıyla Kadıköy'deki tarihi salı pazarında dolaştıkları sırada, suça sürüklenen çocuklar U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarıldı.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, Minguzzi'nin olaydan 17 gün sonra yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Hazırlanan iddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen Minguzzi'nin arkadaşı D.A.D, olay günü arkadaş grubu olarak pazara gittiklerini, önceden tanıdığı bir çocuğun kendilerine "Bisiklet çetesi" diye laf attığını, Minguzzi'nin de çocuğa "Bisiklet değil kaykay" dediğini anlattı.

Karşı taraf ile aralarında sözlü tartışma çıktığını, esnafın ayırdığını kaydeden D.A.D, pazardan çıkacakken şüphelilerin tekrar geldiğini, birinin Minguzzi'ye saldırdığını, diğerinin de 3-4 kez bıçakladığını ifade etti.