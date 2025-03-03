Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpışıt: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 03.03.2025 18:56

Düzce 'de Anadolu Otoyolu'nda saat 15:30 sıralarında Ankara yönüne doğru giden Hamdi Ç. yönetimindeki otomobil, yağışlı havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir cipe çarptı. Kazada Hamdi Ç. aracından fırlayarak şarampole düştü.

Kazada yaralanan 2 sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

2 ŞOFÖR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoförler Hakan K. ile Hamdi Ç. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören bir sürücü "Kaza tam önümüzde oldu. Biz de Düzce'den Bolu'ya gidiyorduk. İki araç birbirine girmiş. Hemen ilk müdahaleyi yaptık. Biz bu araçtakini bulamadık, meğer aşağıdaymış. Oraya fırlamış. Müdahale yaptık. Ambulansa teslim ettik. İnşallah sıhhati yerindedir" dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.