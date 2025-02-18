İtalyan şefin oğlu Minguzzi bıçaklı saldırıda yaşamını yitirmişti: Katil zanlısına destek yorumları kan dondurdu!

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'ye saldırarak ölümüne neden olan şüpheli B.B'nin cezaevinden yaptığı görüntülü konuşmalar gündem oldu. Özel İtalyan Lisesi öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlısı için sosyal medyada yapılan kan donduran yorumlar tepki çekti.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:50

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İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, gözyaşları içerisinde toprağa verilirken 15 yaşındaki zanlı, bu sefer cezaevi görüntüleri ile gündeme geldi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, zanlının sosyal medyada yayınlanan görüntülerinin altına yorum yapan bazı kullanıcıların ifadeleri tepki çekti.

İtalyan Şef'in oğlunu öldüren katil zanlısına destek mesajları gündem oldu / A HABER ARŞİV

KAYKAY MALZEMESİ İÇİN BİT PAZARINA GİTMİŞTİ

Türkiye'nin konuştuğu olay, İstanbul Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti.

Kaykay malzemesi için bit pazarına giden Minguzzi bıçaklı saldırıya uğradı / A HABER ARŞİV

'ÇOK YAKIŞIKLISIN' ATIŞMASI!

Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı.

Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B. (15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı.

15 yaşındaki zanlı 'Çok yakışıklısın' dedi bıçakladı / A HABER ARŞİV

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA TEKMELEDİ!

Bıçak darbeleriyle yere yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevine gönderilen B.B'ye destek yorumları kan dondurdu / A HABER ARŞİV

KATİLE KAN DONDURAN DESTEK!

Yeniden gündeme gelen olayda tutuklu zanlının cezaevinde görüntülü konuşmaları sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımın ardından Mattia Ahmet Minguzzi'nin katiline destek yorumları geldi / A HABER ARŞİV

Bu paylaşımın ardından Mattia Ahmet Minguzzi'nin katiline destek yorumları geldi. Kullanıcılar katile, "Aslan kardeşim elbet bir gün" ve "Kurban olduğum az sabır" şeklinde yorumlar geldi.