Muş'ta çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 03.03.2025 19:13

Yapılan aramalarda şahıslardan 9'unun UYAP kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi serbest bırakıldı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalanan 3 Afganistan uyruklu göçmen, Muş İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 63 kişiye gerekli tebligatlar yapıldı.

Muş 'ta İl Jandarma Komutanlığı 'nın 24 Şubat-02 Mart tarihlerinde düzenlediği operasyonlar ve yol kontrollerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 75 şüpheli yakalandı. Bu kapsamda 26 bin 250 şahıs ve 10 bin 380 araç sorgulanırken, trafik kurallarına uymayan 206 araca toplam 552 bin 663 TL para cezası kesildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda silah ve kaçak eşya ele geçirildi. (İHA)

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş operasyonları kapsamında yapılan aramalarda 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 88 fişek ele geçirilirken, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 82 fişek bulundu. Ayrıca 6ı ruhsatsız av tüfeği ile 69 av tüfeği kartuşu da ele geçirilen silahlar arasında yer aldı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 120 cep telefonu, 8 akıllı saat, 4 elektronik sigara, 2 kablosuz kulaklık, 8 dizüstü bilgisayar ve 4 masaüstü bilgisayar ele geçirildi. Bunun yanı sıra 4 güvenlik kamera kayıt cihazı ve 4 IMEI klonlama aparatı da kaçakçılık operasyonlarında tespit edildi.