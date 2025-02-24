Bakan Kurum’un Nelbi Teyze'yi yüreklere dokunan ziyareti: Alnından öptüğüm çocuksun…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, saha incelemelerinde bulunmak üzere geldiği Gaziantep’te 75 yaşındaki Nelbi Yılmaz’ı ziyaret etti. Daha önce çadırda karşılaştığı Nelbi Teyze ile yeniden görüşen Bakan Kurum, yaşlı kadının yeni taşındığı TOKİ evinde bir kez daha misafiri oldu. Nelbi Teyze, 'Neredesin sen? Çadırda alnından öptüğüm çocuksun.” dediği Kurum’u “Bakan o dedim, televizyondan tanıdım seni' diyerek karşıladı ve yine alnından öptü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'teki saha incelemeleri sırasında 75 yaşındaki Nelbi Yılmaz'ı ziyaret etti. Daha önce çadırda karşılaştığı Nelbi Teyze ile yeniden buluşan Bakan Kurum, yaşlı kadının yeni TOKİ evine misafir oldu.
Bakan Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapılan çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Nurdağı'nın Çakmak Köyü'nde, Başpınar TOKİ Konutları şantiyesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
BAKAN KURUMU'U ALNINDAN ÖPTÜ
Nurdağı'ndan İslahiye'ye geçen Bakan Kurum, depremin ardından konteyner kentte ziyaret ettiği 75 yaşındaki Nelbi Yılmaz'ın TOKİ konutuna misafir oldu. Yılmaz, Bakan Kurum'u "Neredesin sen? Çadırda alnından öptüğün çocuk dediler. Televizyondan tanıdım seni. Bakan o dedim" sözleriyle karşılayıp alnından öptü.
"O GÜNLERDEN BU GÜNLERE"
Bakan Kurum ise "Sana söz verdiğimi hatırlıyorsun değil mi? Bak o günlerden bu günlere geldik. Allah'a hamdolsun. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz" dedi. Bakanlık ekipleri de Yılmaz'ın torunu İpek'e doğum günü sürprizi yaparak pasta kesti. 2 yıl önce konteyner kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da doğum günü sürprizi yaptığı küçük İpek'in dileği ise "Kar yağsın" oldu.