Bakan Kurum’un Nelbi Teyze'yi yüreklere dokunan ziyareti: Alnından öptüğüm çocuksun…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, saha incelemelerinde bulunmak üzere geldiği Gaziantep’te 75 yaşındaki Nelbi Yılmaz’ı ziyaret etti. Daha önce çadırda karşılaştığı Nelbi Teyze ile yeniden görüşen Bakan Kurum, yaşlı kadının yeni taşındığı TOKİ evinde bir kez daha misafiri oldu. Nelbi Teyze, 'Neredesin sen? Çadırda alnından öptüğüm çocuksun.” dediği Kurum’u “Bakan o dedim, televizyondan tanıdım seni' diyerek karşıladı ve yine alnından öptü.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 13:01

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'teki saha incelemeleri sırasında 75 yaşındaki Nelbi Yılmaz'ı ziyaret etti. Daha önce çadırda karşılaştığı Nelbi Teyze ile yeniden buluşan Bakan Kurum, yaşlı kadının yeni TOKİ evine misafir oldu. BAKAN KURUM, NELBİ TEYZE'Yİ EVİNDE ZİYARET ETTİ Bakan Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapılan çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Nurdağı'nın Çakmak Köyü'nde, Başpınar TOKİ Konutları şantiyesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum Nelbi Yılmaz'ı TOKİ evinde ziyaret etti / AHABER.COM.TR BAKAN KURUMU'U ALNINDAN ÖPTÜ Nurdağı'ndan İslahiye'ye geçen Bakan Kurum, depremin ardından konteyner kentte ziyaret ettiği 75 yaşındaki Nelbi Yılmaz'ın TOKİ konutuna misafir oldu. Yılmaz, Bakan Kurum'u "Neredesin sen? Çadırda alnından öptüğün çocuk dediler. Televizyondan tanıdım seni. Bakan o dedim" sözleriyle karşılayıp alnından öptü.