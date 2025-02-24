Şırnak'ta kapsamlı operasyon: 12 tutuklama

Şırnak'ta son 1 haftada terör, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonlar kapsamında birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 13:00

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik ekiplerince il geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda son 1 haftada yapılan operasyonlarda; 40,04 gram eroin, 4,18 gram metamfetamin, 3,52 gram esrar, 5 adet ecstasy, 2 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet bong, bin 930 paket kaçak sigara, bin 490 paket elektronik sigara tütünü, 3 cep telefonu, 5 kilogram çay, 9 tabanca, 9 şarjör, 100 adet 9x19 fişek, 3 bin 14 adet emtia, 518 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK/KCK terör örgütü yandaşlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ilgili birimlere sevk edilirken 5'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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