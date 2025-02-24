Yaşam

Kocaeli'de rehine krizi sonlandı! Şahıs etkisiz hale getirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elinde silahla lokantaya giren ve bir kişiyi vurup, içeride bulunanları rehin alan şahıs, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kocaeli'de rehine krizi sonlandı! Şahıs etkisiz hale getirildi

Kocaeli'de olay, öğle saatlerinde Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

LOKANTADA REHİNE KRİZİ

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

ÖZEL HAREKAT POLİSİ SEVK EDİLDİ

Elinde silahla lokantaya giren ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, içeride bulunan bir kişiyi vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel hareket ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

REHİNE KRİZİ SONLANDI

Şüpheli, yaraladığı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etmeyi de reddetti. Bir süre içeriye kimsenin girmesine izin vermeyen zanlı, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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