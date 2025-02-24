Kocaeli'de rehine krizi sonlandı! Şahıs etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 24.02.2025 13:20

Kocaeli 'de olay, öğle saatlerinde Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel hareket ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elinde silahla lokantaya giren ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, içeride bulunan bir kişiyi vurarak yaraladı.

Fotoğraf: İHA

REHİNE KRİZİ SONLANDI

Şüpheli, yaraladığı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etmeyi de reddetti. Bir süre içeriye kimsenin girmesine izin vermeyen zanlı, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.