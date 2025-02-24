Kocaeli'de rehine krizi sonlandı! Şahıs etkisiz hale getirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elinde silahla lokantaya giren ve bir kişiyi vurup, içeride bulunanları rehin alan şahıs, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.
Kocaeli'de olay, öğle saatlerinde Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.
ÖZEL HAREKAT POLİSİ SEVK EDİLDİ
Elinde silahla lokantaya giren ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, içeride bulunan bir kişiyi vurarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel hareket ve sağlık ekipleri sevk edildi.
REHİNE KRİZİ SONLANDI
Şüpheli, yaraladığı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etmeyi de reddetti. Bir süre içeriye kimsenin girmesine izin vermeyen zanlı, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.