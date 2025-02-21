Konut fiyatlarını düşürecek adımlar yolda! Bakan Murat Kurum duyurdu

Gaziantep'te 1360 konut ve 67 dükkanın temeli atıldı (İHA)



"BUNLARDA NE ALIN TERİNE NE DE EMEĞE ZERRE KADAR SAYGI YOKTUR"

Bakan Kurum, temeli atılan konutların sosyal konut olduğunu ve ev almakta güçlük çekenlere uzanan "kardeşlik eli" olduğunu ifade ederek, "Cumhur İttifakı olarak cumhura, milletin adamları olarak sizlere bir söz verdik. 'Türkiye'de ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayıncaya kadar çalışacağız.' dedik. Bu kapsamda dile kolay 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik, 5 milyon dar gelirli vatandaşımıza yeni yuva imkanı sunduk. Şu anda 81 ilimizde 312 bin konutumuz da hızla devam etmektedir. Şunun da altını çiziyorum. Bu çalışmalarla sadece sizlere yuva sunmuyor, vatandaşımızı sıkıntıya sokan konut, kira problemine de neşter vuruyoruz. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle arsa maliyetlerini düşürecek çalışmalar yürütüyor, bir taraftan da konut fiyatlarını düşürecek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz." şeklinde konuştu.



Yarınlar için daima bir seferberlik şuuruyla çalıştıklarını belirten Murat Kurum, muhalefete şu eleştirilerde bulundu: "Seferberlik demek birlik, dirlik, beraber yol yürümek demek. Devlet millet el ele çocuklarımızın gözlerinden depremin tüm acı izlerini silmeye çalışırken, birileri de her zamanki gibi yalanla, dolanla buradaki gayreti gölgelemeye, birliğimizi bozmaya çalışıyor. Ne yazık, ne acı bir durum. Depremin ilk günlerinde bile siyasi menfaat peşinde koştular. Hatırlayın ilk iş olarak 'Devlet nerede?' korosu kurdular. Ve hala yalanla, dolanla, hakaretle dolu bestelerini yapmaya, aynı türküleri çığırmaya devam ediyorlar. Siz, bunların ayakkabılarında hiç şantiye çamuru gördünüz mü? Milletimizin derdiyle dertlendiklerini gördünüz mü? Şu deprem bölgesinde bunların tek bir eserini, tek bir hizmetini gördünüz mü?



Şimdi bunlara sorsanız, en sosyal demokrat, en emekçi bunlar değil mi? Ama inanın bunlarda ne alın terine ne de emeğe zerre kadar saygı yoktur. Sorsanız 'Gelecek bizde.' derler ama bunlarda afetzede kardeşlerimizin hayallerine, umutlarına, ümitlerine zerre kadar katkı yoktur. Deprem bölgesinin tüm Alilerine, Ayşelerine, Ahmetlerine sözümüz olsun; CHP'nin hayal dahi edemeyeceği bu eserleri yapmaya aziz milletimizin destekleriyle, dualarıyla devam edeceğiz. Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız, elinizi bir an olsun bırakmayacağız. Bu annelerin vefalı evlatları olmaya, bu gençlerin gayretli kardeşleri olmaya devam edeceğiz."