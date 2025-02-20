Gemi trafiğine sis engeli! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönde geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 22:54

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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