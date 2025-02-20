Şişli'de toprak kayması! Facianın eşiğinden dönüldü

Giriş Tarihi: 20.02.2025 21:17

Şişli'de yamaçtan kopan kaya parçası istinat duvarına çarpmadan bina boşluğuna düştü. (DHA)

Yaklaşık 15 metre yükseklikteki yamaçtan kopan kaya parçası binanın arkasındaki boşluğa düştü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kopan kaya parçası şans eseri bina içerisinde herhangi bir hasar oluşturmadı. Toprak kaymasının yaşandığı o anlar binanın güvenlik kamerasına yansırken istinat duvarının sağlam kaldığı görüldü.

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