Şişli'de toprak kayması! Facianın eşiğinden dönüldü
Şişli'deki bir yamaçtan kopan kaya parçası, binanın arkasına düşmesiyle toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten bina boşluğuna düşen kaya parçası herhangi bir hasar oluşturmazken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şişli'nin Kuştepe Mahallesi Fidan Sokak'ta dün akşam saatleri toprak kayması meydana geldi.
Yaklaşık 15 metre yükseklikteki yamaçtan kopan kaya parçası binanın arkasındaki boşluğa düştü.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kopan kaya parçası şans eseri bina içerisinde herhangi bir hasar oluşturmadı. Toprak kaymasının yaşandığı o anlar binanın güvenlik kamerasına yansırken istinat duvarının sağlam kaldığı görüldü.