Yaşam

Şişli'de toprak kayması! Facianın eşiğinden dönüldü

Şişli'deki bir yamaçtan kopan kaya parçası, binanın arkasına düşmesiyle toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten bina boşluğuna düşen kaya parçası herhangi bir hasar oluşturmazken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Şişli'de toprak kayması! Facianın eşiğinden dönüldü

Şişli'nin Kuştepe Mahallesi Fidan Sokak'ta dün akşam saatleri toprak kayması meydana geldi.

Şişli'de yamaçtan kopan kaya parçası istinat duvarına çarpmadan bina boşluğuna düştü. (DHA) Şişli'de yamaçtan kopan kaya parçası istinat duvarına çarpmadan bina boşluğuna düştü. (DHA)

Yaklaşık 15 metre yükseklikteki yamaçtan kopan kaya parçası binanın arkasındaki boşluğa düştü.

ŞİŞLİ'DE TOPRAK KAYMASI!

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kopan kaya parçası şans eseri bina içerisinde herhangi bir hasar oluşturmadı. Toprak kaymasının yaşandığı o anlar binanın güvenlik kamerasına yansırken istinat duvarının sağlam kaldığı görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN