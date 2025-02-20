Hava trafiğine kar engeli! Telsiz konuşmaları çıktı: 15 dakikalık yakıtımız kaldı son durum nedir?

(Fotoğraf: DHA)

PİLOTLAR İLE KULE ARASINDAKİ TELSİZ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Pistin operasyonlara açılmasını bekleyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise yakıt konusunda sorun yaşadı. Pilotların yakıt hesaplamaları konusunda kule ile yaptığı telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Kule: Pist çalışmaları bir 15 dakika daha sürecek. Bilginize.

Pilot: 15 dakika içinde ineriz. 15 dakikayı geçerse Ankara'ya yönleneceğiz. Bilginize.

Kule: 15 dakika içerisinde bitecek. Ben size ILS vereceğim. Siz 15 artı 6 ya da 7 olarak inebilirsiniz.

Pilot: Anlaşıldı. O zaman biz kararımızı size bildiririz. Tamam.

Pilot: 26 dakikalık bekleme yakıtımız var. 26'ncı dakikada bizi yaklaştırabilecek misiniz?

Kule: Hocam yaklaşık 25 dakika sonra pistten çıkacaklar. Sizin bulunduğunuz konuma göre pist açıksa sizi direkt alabilirim. Fakat bulunduğumuz noktadan inişe de yaklaşık 5-6 dakikalık bir süreniz olacak. Bunu hesapladınız mı?

Pilot: Bu 26 dakika şu an bizim bekleme süremiz. Onu da hesabımıza katmış oluyoruz doğal olarak.

Kule: Bana verilen son bilgi yaklaşık 24-25 dakikaya ihtiyaçları var. Yeni bir bilgilendirme olursa ikaz ederim.

Pilot: Soldan bekleme talep ediyoruz. Gidip, gelmek bizim için daha fazla yakıta mal olacak.

Kule: Anlaşıldı, bulunduğunuz konumda beklemeye devam edin.

Pilot: Yaklaşık 15 dakikalık yakıtımız kaldı. Son durum nedir acaba?

Kule: Görüş açık, piste temizleme devam ediyor Şuan ekrandan gördüğüm kadarıyla frenleme araçları girdi. Pist açıldığında direk inmek için belirttiğim yöne devam edin.