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Bu kez cenazeye kar engeli! Aracı ilerleyemedi namazı yemekhanede kılındı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 17:45 Güncelleme: 20.02.2025 18:05
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Bu kez cenazeye kar engeli! Aracı ilerleyemedi namazı yemekhanede kılındı

Kar yağışı yurdun birçok noktasında etkisini sürdürürken yer yer ulaşımda olumsuzluklara neden oldu. O noktalardan biri de Kastamonu oldu. İnebolu ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi aşması nedeniyle vefat eden kadının cenaze namazı caminin yemekhanesinde kılındı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde vefat eden kadının cenazesi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda yaşanan zorluklara rağmen vatandaşların ve ekiplerin seferber olmasıyla son yolculuğuna uğurlandı.

KAR KALINLIĞININ 1 METREYİ AŞTIĞI KÖYDE ZORLU DEFİN İŞLEMİ!

İstanbul'da hayatını kaybeden Fatma Contay'ın cenazesi, memleketi İnebolu Kuzluk köyüne getirildi. Ancak etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

CENAZE ARACI İLERLEYEMEDİ

Cenaze aracının ilerleyememesi üzerine yetkililere haber verildi. İl Özel İdaresi ekipleri, kepçe yardımıyla yolu açmaya çalışırken, yolda kalan cenaze aracına zincir takılarak hareket etmesi sağlandı. Vatandaşların ve ekiplerin yoğun çabası sonucunda cenaze köye ulaştırıldı.

CENAZE NAMAZI YEMEKHANEDE KILINDI

Kar kalınlığının 1 metreyi aşması nedeniyle cenaze namazı caminin yemekhanesinde kılındı. Zorlu hava şartlarına rağmen son görevlerini yerine getiren köy halkı, Fatma Contay'ı dualarla öğle namazının ardından toprağa verdi.

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Bu kez cenazeye kar engeli! Aracı ilerleyemedi namazı yemekhanede kılındı Bu kez cenazeye kar engeli! Aracı ilerleyemedi namazı yemekhanede kılındı Bu kez cenazeye kar engeli! Aracı ilerleyemedi namazı yemekhanede kılındı
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