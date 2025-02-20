Esenyurt'ta feci kaza! 4 yaşındaki çocuk kamyonun altında can verdi

Giriş Tarihi: 20.02.2025 23:38

Esenyurt Pınar mahallesi 1498'nci sokakta feci bir kaza meydana geldi. 4 yaşındaki çocuk sokakta oyun oynadığı sırada yola atladı ve o esnada kamyonet çarptı. Sürücü kaza sonrası hızla olay yerinden kaçarken, çocuk ağır yaralandı. Çevredekiler 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler 4 yaşındaki erkek çocuğunu ambulansla hastaneye kaldırdı.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanarak en yakın hastaneye sevk edilen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken olay yerine gelen anne, çocuğunu yerde görünce sinir krizi geçirdi.

Kazaya tanık olan esnaf Ayhan Özer, yaşanan olay anında içeride oturduğunu ve bir kadının çığlık sesleriyle dışarı çıktığını belirtti. Özer, çocuğun kanlar içerisinde yerde yattığını ve durumunun ağır olduğuna dikkat çekerken, "Çocuğun ağzı yüzü kanlar içerisindeydi ve durumu ağırdı. Parkasının üst kısmı yırtılmış vaziyetteydi. Zannedersem aracın tekerleği üzerinden geçmiş. Çocuğu o halde görünce hemen 112 ekiplerine haber verdik. Buradayken hayattaydı, vücudu hareket halindeydi. Çarpan aracı göremedim, çarptıktan sonra kaçtı." ifadelerini kullandı.