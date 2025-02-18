Yaşam

Denizli'de katliam gibi kaza! Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrenci servisi tarlaya devrildi. Katliam gibi kazada, 2 kişi hayatını kaybederken 26 kişi ise yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Denizli'de katliam gibi kaza! Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var
ÖĞRENCİ SERVİSİ TARLAYA DEVRİLDİ!

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BYZ 354 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

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