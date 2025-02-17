Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dört araç zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 00:00

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan battçıktısında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Cenk D. yönetimindeki 16 BFZ 159 plakalı otomobil, çarptığı 45 NJ 346 plakalı kamyonetin altına girdi. Seyir halindeki iki otomobilin de karıştığı kazada, Cenk D. ve yanındaki Erol Erdem araçta sıkıştı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Erol Erdem olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtan çıkarılan ağır yaralı Cenk D. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer otomobillerdeki 3 kişi de hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

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