Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası! İşte kayda alınan o anlar

Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı. 4 otomobilin karıştığı trafik kazası başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 16:36

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Şanlıurfa'da, 4 otomobilin karıştığı ve 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, aynı istikamette ilerleyen kamyonun araç kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa-Akçakale Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı şeritte duran otomobili fark etmeyip çarptı.

Kaza öğle saatlerinde, Şanlıurfa-Akçakale Çevre Yolu'nda meydana geldi (DHA)

Bu sırada arkadan gelen 2 otomobil de aynı kazaya karışıp çarpıştı. Hurdaya döndüğü belirtilen araçlardaki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan güçlükle çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hurdaya döndüğü belirtilen araçlardaki 6 kişi yaralandı (DHA)

Kaza anı, aynı istikamette hareket halinde olan bir kamyonun araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun sağında ilerleyen kamyonun solundan hızla geçen otomobilin, sol şeritte bekleyen araca çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

Çarpmanın ardından arkadan gelen iki otomobilin de kazaya karıştığı ve savruldukları görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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