Yaşam

Panik yaratan olay! Rögara bidon bidon boşalttılar! Ekipler harekete geçti

İstanbul Pendik'te bir çocuk parkının yanında bulunan rögara şüpheli sıvı dökülmesi çevrede panik yarattı. Sıvıyı döken firma yetkilisi maddenin kimyasal atık olmadığını iddia ederken, ekipler inceleme için sıvıdan örnek aldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Panik yaratan olay! Rögara bidon bidon boşalttılar! Ekipler harekete geçti

Pendik'te kanalizasyona bidonlardaki sıvı maddeyi döken firmanın yetkilisi, dökülen maddenin kimyasal atık olmadığını söyleyerek lavabo açıcı kullandıklarını öne sürdü.

RÖGARA BİDON BİDON BOŞALTTILAR! EKİPLER HAREKETE GEÇTİ


Pendik Sanayi Mahallesi'ndeki bir çocuk parkının hemen yanında bulunan rögar kapağını açan firma çalışanları, el arabasıyla taşıdıkları bidonlardaki sıvı maddeyi kanalizasyona döktü. Bir saat boyunca aralıklarla gidip gelerek aynı işlemi yapan şahısların bu sırada rögar kapağını açık bırakmaları dikkat çekti. Ardından rögar kapağını kapatarak olay yerinden uzaklaşan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kanalizasyona sıvı döküldüğü anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı (İHA)Kanalizasyona sıvı döküldüğü anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı (İHA)

FİRMA YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA: "LAVABO AÇICI KULLANDIK"
Konuya ilişkin kanalizasyona sıvı döktükleri tespit edilen firmanın yetkilisi Fatih Mutlu açıklama yaptı. Mutlu, kanalizasyona dökülen maddenin kimyasal atık olmadığını söyleyerek, "Firmamız içerisinde bulunan rögarımız gider tıkalı olduğu için taştı. Rögarı açmak için kimyasal atık değil lavabo açıcı aldık. 12 tane lavabo açıcı döktük.

Sıvı dökülen rögarın bir çocuk parkının yanında yer alması paniğe neden oldu (İHA)Sıvı dökülen rögarın bir çocuk parkının yanında yer alması paniğe neden oldu (İHA)

Lavabo açıcı döktükten sonra su dökmek gerekiyor. Ardından taşan suları da buradan alıp bidonlara doldurduk. Bidonları en yakın kanalizasyona döktük. Yaptığımız işlem budur. Hiçbir şekilde kimyasal atık kullanılmamıştır. Firmamızda cıvata imalatı yapılmaktadır. İmalat sırasında da kimyasal atıkla ilgili herhangi bir şey yoktur.

Ekipler inceleme yapmak üzere sıvılardan numune aldı (AA)Ekipler inceleme yapmak üzere sıvılardan numune aldı (AA)

Pendik zabıta ekipleri burada inceleme yaptılar. İSKİ'den gelen ekipler bidonlarımızdan numune aldılar. Sonuçlar ortaya çıkacaktır. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Kanalizasyon tıkalı olduğu, açmak zorunda olduğumuz için bu işlemi yaptık" dedi.

Sıvıyı döken firma yetkilileri kimyasal değil lavabo açıcı olduğunu iddia etti (AA)Sıvıyı döken firma yetkilileri kimyasal değil lavabo açıcı olduğunu iddia etti (AA)

İSKİ NUMUNE ALDI, SIVININ İÇERİĞİ ANALİZ EDİLECEK
Öte yandan, İSKİ ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Ekipler tarafından bidonlardan numune alındı. Dökülen sıvının içeriğinin analiz edileceği belirtildi. Numune testlerinin ardından sıvının kimyasal madde olup olmadığı netlik kazanacak.