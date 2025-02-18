Panik yaratan olay! Rögara bidon bidon boşalttılar! Ekipler harekete geçti

Giriş Tarihi: 18.02.2025 17:56

Pendik Sanayi Mahallesi 'ndeki bir çocuk parkının hemen yanında bulunan rögar kapağını açan firma çalışanları, el arabasıyla taşıdıkları bidonlardaki sıvı maddeyi kanalizasyona döktü. Bir saat boyunca aralıklarla gidip gelerek aynı işlemi yapan şahısların bu sırada rögar kapağını açık bırakmaları dikkat çekti. Ardından rögar kapağını kapatarak olay yerinden uzaklaşan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kanalizasyona sıvı döküldüğü anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı (İHA) FİRMA YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA: "LAVABO AÇICI KULLANDIK" Konuya ilişkin kanalizasyona sıvı döktükleri tespit edilen firmanın yetkilisi Fatih Mutlu açıklama yaptı. Mutlu, kanalizasyona dökülen maddenin kimyasal atık olmadığını söyleyerek, "Firmamız içerisinde bulunan rögarımız gider tıkalı olduğu için taştı. Rögarı açmak için kimyasal atık değil lavabo açıcı aldık. 12 tane lavabo açıcı döktük.

Sıvı dökülen rögarın bir çocuk parkının yanında yer alması paniğe neden oldu (İHA)

Lavabo açıcı döktükten sonra su dökmek gerekiyor. Ardından taşan suları da buradan alıp bidonlara doldurduk. Bidonları en yakın kanalizasyona döktük. Yaptığımız işlem budur. Hiçbir şekilde kimyasal atık kullanılmamıştır. Firmamızda cıvata imalatı yapılmaktadır. İmalat sırasında da kimyasal atıkla ilgili herhangi bir şey yoktur.