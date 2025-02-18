Metrobüs alt geçidini su bastı! Vatandaşlar paletlerin üzerinde mahsur kaldı
Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesi'ndeki metrobüs durağının alt geçidini su bastı. Saatlerdir akan su, vatandaşların geçişine engel oldu. Alt geçidi kullananlar için yola paletler konulurken, vatandaşların yaşadığı zorluk cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Küçükçekmece'de bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini akşam saatlerde su bastı. Vatandaşlar alt geçitte mahsur kalırken ekipler tarafından yola paletler konularak geçiş sağlanmaya çalışıldı.
POMPA ARIZASI NEDENİYLE ALT GEÇİT SU ALTINDA KALDI
İhbar üzerine alt geçide giden belediye ekipleri, vatandaşların geçişlerini yere koydukları paletler ile sağlamaya çalıştı. Su baskınının, "dere yatağı üzerinde inşa edilen alt geçitte su baskınlarını önlemek için 24 saat çalışan su pompalarının bozulması" sebebiyle meydana geldiği öğrenildi.
Belediye ekiplerinin alt geçitteki su tahliye çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, alt geçidi kullanan vatandaşların paletlerin üzerinde mahsur kaldıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.