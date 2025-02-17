"Sana etek giydiririm" diyen şahsa pompalı tüfekle saldırdı!
Karaman'ın Piri Reis Mahallesi'nde 24 yaşındaki Murat Naci Dalkıran'ın sosyal medya hesabı üzerinden tartışan bir grup arasında, randevulaştıktan sonra silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. 19 yaşındaki Abdullah Umutcan Demirci'nin öldüğü, Salih A.'nın ise yaraladığı olaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana gelen olayda sosyal medya üzerinden tartışan grup kozlarını paylaşmak üzere Piri Reis Parki yakınlarında randevulaştı. Aralarındaki tartışma çok geçmeden silahlı kavgaya dönüşen çatışma anları, cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Olay, 11 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Naci Dalkıran, sosyal medya üzerinden E.F. (17), Abdullah Umutcan Demirci ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluştu. Buluşmanın ardından kavga çıktı. Kavgada Dalkıran, Demirci'yi boynundan, Salih A.'yı karnından bıçakladı. E.F. de pompalı tüfekle Murat Naci Dalkıran'ı vurdu. Yaralılardan Abdullah Umutcan Demirci ile Salih A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dalkıran ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Demirci, kurtarılamadı.
SORGU SÜRECİ 30 SAAT SÜRDÜ
Cinayet Büro dedektifleri özel hastanede tedavisi tamamlanan Murat Naci Dalkıran, E.F. ve olaya karıştığı tespit edilen Servet K. (28), B.A. (17), V.U. (17) ve Hasan T.'yi (21) gözaltına aldı. Yaklaşık 30 saat süren sorgu sürecinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Dalkıran ile olay anında pompalı tüfek kullanan E.F. tutuklanırken, 4 kişi ise serbest kaldı.
Cinayetten önce tarafların tartıştığı analara ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Piri Reis Parkı yakınında Abdullah Umutcan Demirci ile buluşan Murat Naci Dalkıran'ın tartıştıkları görülüyor.