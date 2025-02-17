"Sana etek giydiririm" diyen şahsa pompalı tüfekle saldırdı!

Giriş Tarihi: 17.02.2025 17:02

Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana gelen olayda sosyal medya üzerinden tartışan grup kozlarını paylaşmak üzere Piri Reis Parki yakınlarında randevulaştı. Aralarındaki tartışma çok geçmeden silahlı kavgaya dönüşen çatışma anları, cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olay, 11 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Naci Dalkıran, sosyal medya üzerinden E.F. (17), Abdullah Umutcan Demirci ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluştu. Buluşmanın ardından kavga çıktı. Kavgada Dalkıran, Demirci'yi boynundan, Salih A.'yı karnından bıçakladı. E.F. de pompalı tüfekle Murat Naci Dalkıran'ı vurdu. Yaralılardan Abdullah Umutcan Demirci ile Salih A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dalkıran ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Demirci, kurtarılamadı.