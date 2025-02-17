Bahis tartışması kanlı bitti: Şüpheli cesetle 1.5 gün gezmiş!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Murat Yüzak'ın cinayetiyle ilgili tutuklanan şüpheli, Yüzak'ı bahis kazancını paylaşamadıkları için tartışma sırasında boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin, cinayetten sonra cesetle 1,5 gün boyunca arabada dolaştığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 17:29

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Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan 49 yaşındaki Murat Yüzak, 5 Şubat'ta evinden ayrıldı ancak geri dönmedi. Yüzak'a ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu ve fotoğraflarını kayıp ilanı olarak Gebze ve çevresindeki işlek noktalara astı.

ORMANLIK ALANA GİZLEMİŞ!

Yapılan soruşturmada, Murat Yüzak'ın en son görüştüğü kişiler incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Yüzak'ın cesedi ise ormanlık alanda gizlenmiş halde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürdüğü arkadaşını aracıyla 1,5 gün gezdirdi / İHA

CESETLE 1,5 GÜN ARAÇTA...

Öte yandan, R.G'nin savcılık ifadesine ulaşıldı. R.G. ifadesinde, Murat Yüzak ile birlikte bahis oynadıklarını, Yüzak'ın kazandıkları parayı kendisiyle paylaşmadığını anlattı. Bu sebeple tartıştıklarını söyleyen R.G., Yüzak'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca R.G., cinayetin ardından Yüzak'ın cesediyle 1,5 gün boyunca araçta dolaştığını ve daha sonra cesedi ormanlık alana bırakıp üzerini çalılarla örttüğünü belirtti.