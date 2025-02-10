Sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşımına tutuklama!
Sanal devriye ekiplerinin radarına tüfekli fotoğraf takıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan şüphelinin adresi tespit edildi ve şahıs K.A. polis ekipleri tarafından tutuklandı.
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan şüpheli K.A. polis ekipleri tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre 7 Şubat günü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünün sanal devriye çalışmaları doğrultusunda K.A. isimli bir şahsın sosyal medya hesabı Instagram üzerinden pompalı tüfek ile fotoğraf paylaştığı tespit edildi.
POZ VERDİĞİ TÜFEK İLE YAKALANDI
Konuya ilişkin başlatılan çalışma sonucu Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada şüpheli, av tüfeği ile yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.