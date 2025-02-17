Yalova'da otoparktaki servis minibüsü alevlere teslim oldu

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanenin otoparkında bulunan servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 16:26

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Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde bulunan Tersan Tersanesi'nin otoparkında park halinde bulunan bir servis minibüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm araca yayıldı. Bölgeye sevk edilen Altınova itfaiye ekipleri yangını çevredeki araçlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler sonrasında ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.