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Düğün salonu önünde kavga! Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 00:27 Güncelleme: 17.02.2025 00:28
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Düğün salonu önünde kavga! Yaralılar var

Kan donduran olay Diyarbakır'da yaşandı.Bir düğün salonunun önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, bir düğün salonunun önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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