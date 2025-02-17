Düğün salonu önünde kavga! Yaralılar var

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, bir düğün salonunun önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.



Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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