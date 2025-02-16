Görüntüler vicdanları sızlattı! Ayaklarını bağladı çöp konteynerine attı
Denizli’nin Çivril ilçesinde insanlık dışı bir olay yaşandı. Çöp konteynerinde ayakları iple bağlanmış halde bulunan köpek, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, bir kadının köpeği çöp kovası içinde getirerek konteynere attığı tespit edildi. O anlar görüntülere yansırken, köpeğin kurtulmak için çırpındığı da görüldü. Köpeği sahiplenen Çetin Orhan ve eşi Ceren Orhan, olayın sorumlusunun bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yetkililer, şüphelinin tespit edilerek cezalandırılması için soruşturma başlattı. Olay, hayvanseverlerin ve vatandaşların büyük tepkisini çekti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde, çöp konteynerinde ayakları iple bağlanmış bir köpek bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, köpek bir kadın tarafından çöp kovası içinde getirilerek konteynere atıldı. Olayın ardından duyarlı bir vatandaş köpeği kurtararak sahiplenirken, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Olay, 13 Şubat'ta Stadyum Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Çöp dökmeye giden Çetin Orhan, konteynerin içinde hareket eden bir şey fark etti. Yakından baktığında, ayakları iple bağlanmış bir köpeğin çöpe atıldığını gördü. Hemen harekete geçen Orhan, köpeği çöpten çıkararak iplerini çözdü ve evine götürdü. İlk bakımını yaptıktan sonra veteriner kontrolünden geçirdi.
Orhan, olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Bir evin güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kadının çöp kovası içinde getirdiği köpeği konteynere attığı görüldü. Görüntülerde, köpeğin konteynerden çıkmaya çalıştığı anlar da yer aldı.
Çetin Orhan ve eşi Ceren Orhan, köpeği sahiplenerek gerekli yerlere suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yetkililer, şüphelinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.