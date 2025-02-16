Görüntüler vicdanları sızlattı! Ayaklarını bağladı çöp konteynerine attı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, çöp konteynerinde ayakları iple bağlanmış bir köpek bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, köpek bir kadın tarafından çöp kovası içinde getirilerek konteynere atıldı. Olayın ardından duyarlı bir vatandaş köpeği kurtararak sahiplenirken, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Olay, 13 Şubat'ta Stadyum Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Çöp dökmeye giden Çetin Orhan, konteynerin içinde hareket eden bir şey fark etti. Yakından baktığında, ayakları iple bağlanmış bir köpeğin çöpe atıldığını gördü. Hemen harekete geçen Orhan, köpeği çöpten çıkararak iplerini çözdü ve evine götürdü. İlk bakımını yaptıktan sonra veteriner kontrolünden geçirdi.