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Adıyaman’da feci kaza! İki minibüs çarpıştı: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 18:43 Güncelleme: 13.02.2025 18:43
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Adıyaman’da feci kaza! İki minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Adıyaman’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 35 K 49061 plakalı minibüs ile 02 AEC 373 plakalı minibüs, Adıyaman-Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Mikail B., Gökhan A., Hamza D., Neşet Y., ve Fatma Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman’da feci kaza! İki minibüs çarpıştı: Yaralılar var Adıyaman’da feci kaza! İki minibüs çarpıştı: Yaralılar var Adıyaman’da feci kaza! İki minibüs çarpıştı: Yaralılar var

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