Sultangazi’de şüpheli ölüm! ’Kazayla oldu’ dediler gerçek bambaşka çıktı

Sultangazi'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, evinde silahını temizlediği sırada kazayla vurulduğu iddia edilen 46 yaşındaki Faruk Kalburcu, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ancak olayın ardından Kalburcu'nun ailesi, yaşananların kaza olmadığını, cinayet işlendiğini öne sürdü. Ailenin iddiaları üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, Kalburcu'nun eşi Pınar Kalburcu ve baldızı Çiğdem B.'yi gözaltına aldı.

SIR DOLU ÖLÜM!

Olay, Cebeci Mahallesi 2015. Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Faruk Kalburcu'nun silah temizliği sırasında yaralandığı bildirildi. Eve sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kalburcu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

AİLE İDDİALARI: PLANLI BİR CİNAYET!

Faruk Kalburcu'nun cenazesini almak için Gaziantep'ten gelen baba İsa Bağdatlı, olayın bir kaza olmadığını, oğlunun eşi ve baldızı tarafından planlı şekilde öldürüldüğünü iddia etti. Bağdatlı'nın iddiasına göre, Çiğdem B.'nin eşi üç yıl önce hayatını kaybetti ve o günden bu yana sürekli silah taşıyordu. Olay günü de Pınar Kalburcu'yu ziyarete gelen Çiğdem B., ablasıyla birlikte plan yaparak Faruk Kalburcu'yu öldürdü. Kullanılan silahın da baldız Çiğdem B.'ye ait olduğu öne sürüldü.

SIKI TAKİP! POLİS HAREKETE GEÇTİ

Faruk Kalburcu'nun sırtından iki kurşunla vurulmuş olması, olayın kaza ihtimalini zayıflattı. Durumu şüpheli bulan polis ekipleri, soruşturmayı genişletti ve Kalburcu'nun eşi Pınar Kalburcu ile baldızı Çiğdem B.'yi gözaltına aldı.

Mahalle esnafı ise olay sonrası yaşananları anlatarak, "Önce iki kadın aşağı indi, 'Cinayet var' diye bağırdılar. Ardından bir çocuk 'Babamı vurdular' diyerek feryat etti" ifadelerini kullandı.

Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Faruk Kalburcu'nun cenazesinin pazartesi günü memleketi Gaziantep Şahinbey Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.