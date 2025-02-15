Sakarya’da akılalmaz olay! Kurdukları WhatsApp grubunda uygulama noktalarını paylaştılar

Durumun üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan çalışma neticesinde; 22 Şubat 2024 tarihinde kurulan WhatsApp grubunda Kocaali, Ferizli, Söğütlü ve Adapazarı ilçeleri gidiş-dönüş istikametinde D-650 kara yolu üzerinde kurulan jandarma ile polis uygulama noktalarının anlık olarak paylaşıldığını tespit edildi.