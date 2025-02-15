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Sakarya’da akılalmaz olay! Kurdukları WhatsApp grubunda uygulama noktalarını paylaştılar

Sakarya'da, kurdukları WhatsApp grubunda jandarma ve polis uygulama noktalarına ait bilgileri anlık olarak paylaşan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, grubun kurucu ve yöneticisi olan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 900 üyenin bulunduğu grupta, 150'den fazla kişinin çeşitli suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 14:54 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:54
Sakarya’da akılalmaz olay! Kurdukları WhatsApp grubunda uygulama noktalarını paylaştılar

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurulan bir WhatsApp grubunda jandarma ve polis uygulama noktalarının anlık olarak paylaşıldığı bilgisini aldı.

Sakarya’da akılalmaz olay! Kurdukları WhatsApp grubunda uygulama noktalarını paylaştılar

Durumun üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan çalışma neticesinde; 22 Şubat 2024 tarihinde kurulan WhatsApp grubunda Kocaali, Ferizli, Söğütlü ve Adapazarı ilçeleri gidiş-dönüş istikametinde D-650 kara yolu üzerinde kurulan jandarma ile polis uygulama noktalarının anlık olarak paylaşıldığını tespit edildi.

Sakarya’da akılalmaz olay! Kurdukları WhatsApp grubunda uygulama noktalarını paylaştılar

900 kişinin içerisinde bulunduğu 'Kocaali-Karasu Dikkat' isimli grup, jandarmanın başarılı operasyonu ile deşifre edildi.

Sakarya’da akılalmaz olay! Kurdukları WhatsApp grubunda uygulama noktalarını paylaştılar

'Suçluyu Kayırma Suçu' çerçevesinde başlatılan operasyonda grubun kurucusu ve yöneticisi A.E.P. (37), grubun diğer yöneticileri; E.Y. (37), İ.Ö. (35) ve H.Y. (35) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’da akılalmaz olay! Kurdukları WhatsApp grubunda uygulama noktalarını paylaştılar

Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Suçluyu Kayırma' suçu ile sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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