Sakarya’da akılalmaz olay! Kurdukları WhatsApp grubunda uygulama noktalarını paylaştılar
Sakarya'da, kurdukları WhatsApp grubunda jandarma ve polis uygulama noktalarına ait bilgileri anlık olarak paylaşan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, grubun kurucu ve yöneticisi olan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 900 üyenin bulunduğu grupta, 150'den fazla kişinin çeşitli suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.
İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:54