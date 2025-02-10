Kanlı görüşme sonrası Netanyahu'dan Trump'a övgüler! Skandal plana "devrimci" nitelemesi

Katil İsrail'in soykırıma destek veren Trump Gazze'de skandal planlarını açıklamış ve bu sözleri tepkilerin odağı yerleşmişti. Trump'ın "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak." sözlerine ise Katil Bibi'den övgüler geldi.

KANLI GÖRÜŞME SONRASI BİBİ'DEN AÇIKLAMA

ABD'ye yaptığı ziyareti tamamlayan ve dün ülkesine dönen Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında Trump ve üst düzey yöneticilerle görüştüğünü belirtti.

Netanyahu'nun, savaşta başarılar elde ettiklerini öne sürerken bu başarıların ne olduğu hakkında detay vermemesi dikkati çekti.

HAYAL BİLE EDEMEYECEKLERİ İMKAN VE FIRSAT

Birkaç ay önce hayal bile edemeyecekleri imkan ve fırsatlara sahip olduklarını ileri süren Netanyahu, attığı adımlardan ABD Başkanı Trump'ın çok etkilendiğini iddia etti.

Netanyahu, "Hamas'ın ortadan kaldırılması, esirlerin geri dönmesi, Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmaması, kuzeyde ve güneyde yaşayan İsrailli yerleşimcilerin geri dönmesi ve İran'ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi" konularında Trump ile mutabık kaldıklarını savundu.

TRUMP DEVRİMCİ VE YARATICI

Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını "devrimci ve yaratıcı" olarak niteleyen Netanyahu, ateşkes anlaşmasını tam olarak uyguladıklarını savundu.

NETANYAHU'NUN KANLI ABD ZİYARETİ

ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a giden Netanyahu, bir haftalık ziyareti sırasında Trump ve diğer ABD'li yetkililerle görüşmeler yapmıştı.

Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilerek başta Ürdün ve Mısır olmak üzere farklı ülkelere gönderilmesi planını paylaşarak "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak." ifadesini kullanmıştı. Trump'ın bu açıklamaları Netanyahu tarafından memnuniyetle karşılanırken dünyadan tepkiler gelmişti.