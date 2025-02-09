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Kar hayatı felç etti! Kartepe'de araçlar mahsur kaldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 23:45
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Kar hayatı felç etti! Kartepe’de araçlar mahsur kaldı

Beyaz örtünün etkili oldğu noktalardan biri olan Kocaeli'nde hafta sonu Kartepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşandı. Vatandaşların akın ettiği kayak merkezine giden yolda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kocaeli'nde hafta sonu Kartepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanırken, kayak merkezine giden yolda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Haftasonu Kocaeli, Sakarya ve İstanbul başta olmak üzere çevre şehirlerden gelen yüzlerce kişi Kartepe Kayak Merkezi'ne çıkmak istedi. Ancak zaman zaman kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

VATANDAŞLAR YARDIM İSTEDİ

Kayak merkezine çıkmak isteyen bazı araçlar kaza yapıp, bazıları da yolda mahsur kalınca trafik tamamen durdu. Trafik öğle saatlerinden itibaren uzamaya başladı. Akşam saatlerine doğru ise yol tamamen kapandı. Sürücüler ve araçlarda bulunanlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar çektikleri videolar ile yardım istedi. Yolun kapanması sebebiyle tuzlama araçları da bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor.

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Kar hayatı felç etti! Kartepe’de araçlar mahsur kaldı Kar hayatı felç etti! Kartepe’de araçlar mahsur kaldı Kar hayatı felç etti! Kartepe’de araçlar mahsur kaldı
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