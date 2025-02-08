Esir takasında Hamas ve İsrail farkı! Trump’ın ABD’yi çöküşe götürecek Gazze planları
Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 5. turu yapıldı. Hamas, 3 İsrailli erkek esiri serbest bıraktı. Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami, Kızılhaç'a teslim edildi. Karşılığında İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli özgürlüğüne kavuşacak. Trump ise Gazze hayali sürüyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
Hamas'ın askeri kanası olan İzzettin El Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 5. turda üç İsrailli erkek esiri serbest bıraktı. Esirler törenle Kızılhaç'a teslim edildi. Buna karşılık olan İsrail'deki Ofer ve Negev hapishanelerindeki 183 Filistinli mahkûmun serbest bırakılma işlemleri başladı ve otobüslere bindirildi.
HAMAS VE İSRAİL FARKI
Hamas'ın anlaşma kapsamında serbest bıraktığı rehinlerin sağlığı ve duruşlar ile sahneden verilen mesajlar tüm dünya tarafından konuşulmaya devam edilirken İsrail'in serbest bıraktığı esirlerin çökmüş halleri Hamas ile Siyonist İsrail'in farkını ortaya koyuyor.
TRUMP PLANI DAMADIN HAYALİ
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye çökme planları tartışılmaya devam ediyor. Trump'ın Yahudi olan damadı Jared Kushner'in bu hayalleri çok öncesinden dile getirdiği ortaya çıktı. Gelişmeleri A haber spikeri Merve Özkan'ın sunduğu Ajans Hafta Sonu programına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYACAK MI?
Orhan Sali Esir takasında 42 günlük bir süreçten bahsediyoruz. İşte bunun sonunda ne olacak? Asıl önemli olan budur aslında. İsrail geçici ateşkesin 2. ve 3. aşamalarına uyacak mı? Yoksa rehinelerin tamamı serbest kaldıktan sonra savaşı başlatacak mı? Bunlar hep akıllarda olan sorular. Hamas'ın rehineleri bırakması ile İsrail'in esirleri serbest bırakması arasında fark var. Hamas bir platform kuruyor sağ salim belgelerle teslim ediyor. İsrail ise hapishane civarına esir yakınlarının yaklaşmasına bile izin vermiyor. Bunun da ötesinde İsrail'in içerisindeki aşırı radikal gruplar hapishane çevresinde gösteri yapıyor.
HAMAS VE İSRAİL FARKI ESİR TAKASINDA
Hamas kurduğu sahnede İsrailli rehinelerle röportaj yaparken İsrail'in hapishanelerinde sağlıksız koşullar altında kalan insanlar ve onların çıkışını görüyoruz. İsrail o cezaevlerinde nasıl işkence yaptığını gayet iyi biliyoruz. Zaten bütün dünyada bunu gayet iyi biliyor. İsrail esirlere Hamas'ın rehinelere bakış açısını hayet ne şekilde bu görüntüler ortaya koyuyor. Şubat ayı sonunda bu 42 günlük süreç bitecek. Bu süre zarfında 33 İsrailli rehine serbest bırakılacak. İsrail ise bin 800 üzerinde esiri serbest bırakacak.
TRUMP'IN GAZZE'YE ÇÖKME PLANI
Bu çok zor bir durum. Aslın bu açıklamaları 3 başlıkta özetlemek mümkün. Trump yeni göreve başladı ve sadece Gazze'ye yönelik değil kendine en yakım müttefiklerine bile tehditler savurdu. Panama, Kanada, İngiltere, Fransa ve Japonya ile diğerleri… Yani Trump herkesi tehdit ediyor. Bazı bölgeleri de kendine bağlamak istiyor. Trump Grönland'a asker çıkarma planı yaparken yine ABD'nin başını çektiği NATO ise buraya asker gönderip işgali önleme psikolojisine girmiş durumda.
TRUMP'IN GAZZE ÇIKIŞI NE KADAR CİDDİYE ALINMALI?
Bu bir tartışma meselesi aslında. Trump bu şekilde dünya düzeninde yeni bir politika geliştiriyor olabilir. Trump ya burada eli yüksekten başlatıp farklı plan yapma içerisinde ya 'Mısır ve Ürdün'e Gazzeleri almayın' deyip başka bir şey yaptırmak isteyebilir. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etme çabası içerinde olabilir. Bu bir Trump siyaseti; Kanada ve Meksika'ya ek vergi noktasında nasıl geri adım attıysa Gazze noktasında da geri adım atacaktır.
ABD İZOLE OLACAK
Trump gerçekçi yaklaşım tarzını kaybetmiş olabilir. Bu da çok ciddi bir durum ortaya çıkarabilir. Gerçek politikayı iyi okumaktan uzaklaşırsa ABD kendini dünyadan izole etmeye başlayabilir. En yakın müttefik olan İngiltere'ye yönelik düşmanca açıklamalar geliyor. Bu da ABD ve Trump karşıtı bloğun belirginleşmesine neden olabilir. Burada bir sürü neden ve gerekçeler ortaya çıkacak önümüzdeki dönemde net olarak göreceğiz.
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