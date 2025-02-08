Esir takasında Hamas ve İsrail farkı! Trump’ın ABD’yi çöküşe götürecek Gazze planları

Hamas'ın askeri kanası olan İzzettin El Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 5. turda üç İsrailli erkek esiri serbest bıraktı. Esirler törenle Kızılhaç'a teslim edildi. Buna karşılık olan İsrail'deki Ofer ve Negev hapishanelerindeki 183 Filistinli mahkûmun serbest bırakılma işlemleri başladı ve otobüslere bindirildi.

HAMAS VE İSRAİL FARKI

Hamas'ın anlaşma kapsamında serbest bıraktığı rehinlerin sağlığı ve duruşlar ile sahneden verilen mesajlar tüm dünya tarafından konuşulmaya devam edilirken İsrail'in serbest bıraktığı esirlerin çökmüş halleri Hamas ile Siyonist İsrail'in farkını ortaya koyuyor.

TRUMP PLANI DAMADIN HAYALİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye çökme planları tartışılmaya devam ediyor. Trump'ın Yahudi olan damadı Jared Kushner'in bu hayalleri çok öncesinden dile getirdiği ortaya çıktı. Gelişmeleri A haber spikeri Merve Özkan'ın sunduğu Ajans Hafta Sonu programına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.