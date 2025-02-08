Trump’ın Gazze’yi gasbetme planının şifreleri! Gazze’yi ilhak planı gerçekleşebilir mi? ABD ve İsrail uluslararası hukuku hiçe sayıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ne ilişkin yaptığı açıklamalarla uluslararası toplumun tepkisini çekti. Trump, Gazze'nin ABD tarafından "devralınacağını" ifade ederken, Filistinlilerin ise "başka bir yere gitmesi gerektiğini" söyledi.

Bu sözler, uluslararası hukuka aykırı olarak Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini öngören bir planın açık göstergesi olarak değerlendirildi. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılar sonrası Filistin nüfusunu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bu strateji, küresel çapta infial yarattı.

TRUMP'IN SKANDAL AÇIKLAMALARINA TÜRKİYE VE ULUSLARARASI KAMUOYUNDAN SERT TEPKİLER GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın Filistinlileri göçe zorlayan planına sert tepki göstererek, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları Hitler dönemine benzetti. Erdoğan, "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığının tek nedeni, bir avuç ülkenin İsrail'e olan kayıtsız şartsız desteğidir. İsrail üzerinde etki sahibi ülkeler, 'tavşana kaç, tazıya tut' politikasıyla bu katliama açıkça ortak oluyor. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Bu kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi tam da bu nedenle başladı. Filistinlilerin ait oldukları topraklardan sürgün edilmesiyle başlayan bir sorun, aynı şekilde derinleştirilemez" ifadelerini kullandı.

ABD'li siyasetçiler de Trump'a tepki gösterdi. Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Trump'ın açıklamalarını "başka bir isimle etnik temizliktir" diyerek eleştirdi.

NETANYAHU: "TRUMP İSRAİL'İN EN BÜYÜK DOSTU"

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Netanyahu, "Trump İsrail'in en büyük dostudur. ABD'nin desteğiyle Ortadoğu'da haritayı yeniden çizeceğiz" dedi.

ULUSLARARASI HUKUK NE DİYOR?

Trump'ın öne sürdüğü plan, 1949 tarihli 4. Cenevre Sözleşmesi'ne açıkça aykırı. Sözleşmenin "İşgal Edilmiş Topraklar" başlıklı bölümünde, "Sebebi ne olursa olsun, korunan kişilerin bireysel veya kitlesel olarak zorla nakledilmeleri ya da işgal altındaki topraklardan herhangi bir başka ülkeye sınır dışı edilmeleri yasaktır" hükmü yer alıyor.

Ancak ABD ve İsrail, bu kuralları hiçe sayarak Gazze'deki Filistin halkını zorla göç ettirme planlarını gündeme getiriyor. Küresel çapta tepkilere neden olan bu söylemler, Ortadoğu'da yeni bir gerilimin fitilini ateşleyebilir.