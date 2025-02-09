Konya'da dehşet! Silahlı ve bıçaklı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var
Dehşet olay Konya’nın Ahırlı ilçesinde yaşandı. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, taraf yakınlarının da olaya karışmasıyla silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kan donduran olayda, 15 yaşındaki Arda Kurnaz yaşamını yitirdi, 1’i çocuk 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Olay, saat 21.00 sıralarında Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, taraf yakınlarının da olaya karışmasıyla silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kavgada ağır yaralanan Arda Kurnaz Seydişehir Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar Taha Kurnaz (31), Şükrü Ali Ever (25), Adem Ever (55), Serkan Karşı (19) ve Ömer Ever (14) ise Konya ve Seydişehir'deki hastanelere kaldırıldı.
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