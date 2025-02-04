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Büyükçekmece'de dehşet! Minibüs şoförleri beyzbol sopası ile böyle birbirine girdi

Büyükçekmece'de korku dolu anlar yaşandı. Minibüs şoförleri arasında çıkan tartışma beyzbol sopalı kavgaya dönüştü. Kafasına darbe alarak yaralanan Nihat Baysal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 04.02.2025 19:10 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 19:32
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Büyükçekmece’de dehşet! Minibüs şoförleri beyzbol sopası ile böyle birbirine girdi

MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNİN BEYZBOL SOPALI KAVGASI KAMERADA

Olay 2 Şubat Pazar günü saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Keşan-istanbul güzergahında çalışan minibüs şoförleri Nihat Baysal(61) ve Çağlar U.(40) arasında yolcu sebebiyle tartışma başladı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çağlar U., beyzbol sopasıyla Baysal'a saldırdı. Kafasına darbe alarak yaralanan Nihat Baysal yere düşerken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki doktorlar, Nihat Baysal'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Baysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

KESİN ÖLÜM SEBEBİNİN BELİRLENMESİ İÇİN OTOPSİ YAPILDI
Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Baysal'ın cenazesine, kesin ölüm sebebini belirlemek amacıyla otopsi yapıldı. Kesin ölüm sebebinin, otopsi raporunun hazırlanmasından sonra belli olacağı öğrenildi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Baysal'ın cenazesi, Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA
Şoförler arasındaki kavga bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Çağlar U.'nun beyzbol sopası ile Nihat Baysal'a vurduğu ve çevredekilerin araya girerek kavgayı sonlandırdığı anlar yer alıyor.

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