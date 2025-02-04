Büyükçekmece’de dehşet! Minibüs şoförleri beyzbol sopası ile böyle birbirine girdi

Olay 2 Şubat Pazar günü saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Keşan- istanbul güzergahında çalışan minibüs şoförleri Nihat Baysal(61) ve Çağlar U .(40) arasında yolcu sebebiyle tartışma başladı.

(Foto: DHA)

İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanedeki doktorlar, Nihat Baysal'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Baysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

KESİN ÖLÜM SEBEBİNİN BELİRLENMESİ İÇİN OTOPSİ YAPILDI

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Baysal'ın cenazesine, kesin ölüm sebebini belirlemek amacıyla otopsi yapıldı. Kesin ölüm sebebinin, otopsi raporunun hazırlanmasından sonra belli olacağı öğrenildi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Baysal'ın cenazesi, Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(Foto: DHA)

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Şoförler arasındaki kavga bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Çağlar U.'nun beyzbol sopası ile Nihat Baysal'a vurduğu ve çevredekilerin araya girerek kavgayı sonlandırdığı anlar yer alıyor.

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