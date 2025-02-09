Diyarbakır’da yangın faciası! 9’u çocuk 12 kişi dumandan etkilendi

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 259'uncu sokakta bulunan 5 katlı Demirtan Apartmanı'nın zemin katında bulunan dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar apartmanı kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.