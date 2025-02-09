Diyarbakır'da yangın faciası! 9'u çocuk 12 kişi dumandan etkilendi
Yangın faciası Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşandı. Bir apartman dairesinde çıkan yangında, 9’u çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Tedaviye alınanların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 259'uncu sokakta bulunan 5 katlı Demirtan Apartmanı'nın zemin katında bulunan dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar apartmanı kaplarken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında, binadaki 9'u çocuk 12 kişi yoğun şekilde dumandan etkilendi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, dumana maruz kalan 9'u çocuk 12 kişi ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Tedaviye alınanların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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